בשבוע שעבר, צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו את דובר הזרוע הצבאית וראש מערך התעמולה של ארגון הטרור חמאס, חד׳יפה כחלות, המכונה "אבו עוביידה".

בשבוע שעבר, צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו את דובר הזרוע הצבאית וראש מערך התעמולה של ארגון הטרור חמאס, חד׳יפה כחלות, המכונה "אבו עוביידה".

במסמך שאותר ברצועת עזה ונחשף כעת, ניתן לראות את כחלות לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף, מפקד חטיבת חאן יונס, ראפע סלאמה וראש מטה המודיעין של הזרוע הצבאית, מחמד עודה – עדות למעמדו בצמרת המבצעית של הארגון.

עוד באותו נושא אחרי חיסול אבו עוביידה: העקיצה החדשה של צה"ל לחמאס 19:54 | חדשות סרוגים 0 1 👏

כחלות, שנהג להסתתר תחת מסכה, שימש כפניו של ארגון הטרור חמאס, והיה אחראי על מאמצי התעמולה והלוחמה הפסיכולוגית של הארגון. במהלך המלחמה, כחלות עמד מאחורי הפצת הזוועות של טבח ה-7 באוקטובר באמצעות מצלמות שחילק למחבלי חמאס, ואף פרסום סרטונים בהם הוצגו חיילי צה"ל ואזרחים שנחטפו לרצועת עזה, בניסיון להשפיע על התודעה הציבורית בישראל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . חיסול אבו עוביידה | צילום: דובר צה"ל

חיסולו של כחלות מתווסף לחיסולם של בכירים נוספים בארגון הטרור חמאס, ומהווה מכה משמעותית נוספת לזרוע הצבאית של הארגון.