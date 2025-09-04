כולם מדברים על חופש ודמוקרטיה, מנופפים בסיסמאות על פלורליזם וריבוי דעות – אבל ברגע שמישהו מציג עמדה שונה, כל ההצהרות נעלמות

בימים האחרונים רץ ברשת סרטון שהפך לנושא שיחה – ובצדק. סרטון של ארגון "חוזרים בתבונה", הפועל לחילון החברה החרדית ברוח תנועת ההשכלה, חושף את אחת הסתירות הבסיסיות בשיח הציבורי: אלה שמדברים בשם הפלורליזם, מתקשים לקבל דעה אחרת כשהיא לא מתיישבת עם עמדתם.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

ראש הארגון, נאור נרקיס, צלצל לרב ממכינת עלי בבקשה לקיים מפגש בינו לבין תלמידי המכינה. המטרה שהציג? להוציא אותם בשאלה – או כפי שהוא מכנה זאת, "לחנך מחדש" ברוח תנועת ההשכלה. לא ממש פלורליסטי.

והשאלה הפשוטה היא: האם פלורליזם פירושו חופש אמיתי לכולם – או רק למי שחושב כמוך? הסרטון הזה מציב מראה מול כולנו. אם אנחנו רוצים תרבות ציבורית, שיח פתוח ודמוקרטיה בריאה, עלינו לוודא שהפלורליזם לא יישאר סיסמה ריקה – אלא יתבטא גם בקבלה של מי שחושב אחרת.