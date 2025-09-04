בימים האחרונים רץ ברשת סרטון שהפך לנושא שיחה – ובצדק. סרטון של ארגון "חוזרים בתבונה", הפועל לחילון החברה החרדית ברוח תנועת ההשכלה, חושף את אחת הסתירות הבסיסיות בשיח הציבורי: אלה שמדברים בשם הפלורליזם, מתקשים לקבל דעה אחרת כשהיא לא מתיישבת עם עמדתם.
ראש הארגון, נאור נרקיס, צלצל לרב ממכינת עלי בבקשה לקיים מפגש בינו לבין תלמידי המכינה. המטרה שהציג? להוציא אותם בשאלה – או כפי שהוא מכנה זאת, "לחנך מחדש" ברוח תנועת ההשכלה. לא ממש פלורליסטי.
והשאלה הפשוטה היא: האם פלורליזם פירושו חופש אמיתי לכולם – או רק למי שחושב כמוך? הסרטון הזה מציב מראה מול כולנו. אם אנחנו רוצים תרבות ציבורית, שיח פתוח ודמוקרטיה בריאה, עלינו לוודא שהפלורליזם לא יישאר סיסמה ריקה – אלא יתבטא גם בקבלה של מי שחושב אחרת.
