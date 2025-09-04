שר החוץ קרא לעמיתו הצרפתי לבטל את היוזמה להכרה במדינה פלסטינית והזהיר: "במצב הנוכחי – אין מקום לביקור מקרון בישראל"

שר החוץ גדעון סער קיים היום (חמישי) שיחה טלפונית עם שר החוץ של צרפת, ז'אן נואל בארו, במהלכה הביע את התנגדותה הנחרצת של ישראל ליוזמה הצרפתית להכרה במדינה פלסטינית. סער אמר לעמיתו כי הצעד שמקדם הנשיא עמנואל מקרון מערער את היציבות במזרח התיכון, פוגע באינטרסים הביטחוניים של ישראל, ואף אינו מייצג פתרון מעשי לסכסוך.

סער הוסיף כי כל עוד צרפת מתמידה ביוזמה זו – ביקור אפשרי של הנשיא מקרון בישראל איננו רלוונטי. לדבריו, "לא ניתן לסמוך על התחייבויות בדמות מכתבו של אבו מאזן, שהוא אינו בן שיח אמין. אבו מאזן זוכה לתמיכה זעומה בציבור הפלסטיני ולא קיים בחירות ברשות מזה שני עשורים".

עוד הדגיש סער כי ישראל שואפת ליחסים טובים עם צרפת, אך "כבוד הדדי משמעותו שגם על צרפת לכבד את העמדה הישראלית בסוגיות החיוניות לביטחונה ולעתידה". לצד סוגיית המדינה הפלסטינית, השניים דנו גם במצב ברצועת עזה, בתהליך הסנאפבק מול איראן, במתרחש בלבנון ובמלחמה באוקראינה.

עוד באותו נושא נתניהו הציב תנאי למקרון: רק כך תוכל להגיע לישראל 21:03 | חדשות סרוגים 4 1 👏

הכרזה היסטורית מצרפת

דבריו של סער מגיעים ברקע הכרזתו של נשיא צרפת עמנואל מקרון, שסיפק לפני כשבועיים (25 ביולי) הצהרה היסטורית ברשת X כי מדינתו תכיר במדינה פלסטינית. מקרון ציין כי בכוונתו למסור את "ההצהרה החגיגית" בעצרת הכללית של האו"ם שתתקיים בספטמבר הקרוב, וצירף את המכתב ששיגר ליו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן.

במכתבו הדגיש מקרון את "הדחיפות לסיים את המלחמה בעזה" וקרא להפסקת אש מיידית שתכלול את שחרור כל החטופים והעברת סיוע הומניטרי נרחב. עוד הוסיף כי חיוני להקים מדינה פלסטינית מפורזת שתכיר בישראל ותתרום לביטחון האזור. "אין אלטרנטיבה", כתב הנשיא הצרפתי, וטען כי הכרזתו מבטאת את רצון העם הצרפתי "שרוצה שלום במזרח התיכון".

הכרזת מקרון מצטרפת לגל ההכרות במדינה פלסטינית בשנה האחרונה: אירלנד, ספרד, נורבגיה וסלובניה כבר הודיעו על כך, וראש ממשלת מלטה הצהיר כי גם מדינתו צפויה להצטרף למהלך.

תגובות חריפות בירושלים ובוושינגטון

בישראל גינו בחריפות את הצעד הצרפתי וכינו אותו "כתם שחור בהיסטוריה", בעוד בוושינגטון הגדירו אותו "החלטה פזיזה וסטירה לקורבנות ה-7 באוקטובר". בתוך כך, צפויה להתקיים בשבוע הבא בניו יורק ועידה בינלאומית בהובלת צרפת וסעודיה, שנועדה לקדם את רעיון "החייאת פתרון שתי המדינות".