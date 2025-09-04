נבחרת ישראל הפסידה לסלובניה ולוקה דונציץ' במשחק האחרון בשלב הבתים של היורובאסקט וסיימה במקום הרביעי, בהמשך הערב תדע מי היריבה

נבחרת ישראל עלתה היום (חמישי) מול סלובניה ולוקה דונציץ' למשחק האחרון בשלב הבתים של היורובאסקט מול בידיעה שניצחון ישלח אותה לשמינית הגמר מהמקום הראשון, והפסד למקום הרביעי. הנבחרת לא עמדה במשימה והפסידה 96:106, בהמשך הערב תדע מי היריבה.

רבע ראשון צמוד עם העברת יתרון מצד לצד, כשלוקה דונציץ' מצד אחד ודני אבדיה לוהטים ומובילים את הנבחרת. הסלובנים פתחו פער קטן וסיימו את הרבע ביתרון 22:26.

עוד באותו נושא הישג ביורובאסקט: ישראל ניצחה את בלגיה ועלתה לשמינית הגמר 16:57 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

סלובניה פתחה מבערים ברבע השני, כשאבדיה ממשיך להחזיק בחיים את החבורה בכחול לבן. הקבוצות ירדו להפסקה ביתרון דו ספרתי 43:56. הרבע השלישי היה שוויוני והפער נשמר, הנבחרות התחיל את הרבע האחרון ב-65:79 סלובני. הנבחרת לא הצליחה לחזור והפסידה 96:106.

הנבחרת לא הצליחה לחזור והפסידה בדרך למקום הרביעי. אבדיה שבר שיא בנבחרת ישראל עם 29 נקודות ים מדר הגיע ל-500 נקודות. ביום שלישי נבחרת ישראל הגיעה אחרי הניצחון ההירואי על צרפת למשחק מול בלגיה, ובתום קרב צמוד ומותח רשמו עוד ניצחון , בתוצאה 92-89.