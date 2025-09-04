במקביל לניסיונות איחוד האופוזיציה – ליברמן מציב עקרונות לחוקה ומצהיר: "כל המפלגות יחויבו לחתום, זה עכשיו או לעולם לא"

אביגדור ליברמן ממשיך להפתיע את הזירה הפוליטית כשהציג מסמך עקרונות שעתיד לשמש בסיס לחוקה למדינת ישראל – כך פרסם יהודה שלזינגר בוואלה. המסמך, שנוסח על ידי פרופ’ דניאל פרידמן ופרופ’ אוריאל רייכמן ובהסכמתו של השר לשעבר משה ניסים, כולל שורה של סעיפים שנועדו לחזק את היציבות השלטונית, לצמצם את כוחם של הפוליטיקאים וליצור כללי משחק אחידים לשנים הבאות.

ליברמן מציע להעניק למפלגה הגדולה ביותר יתרון בהרכבת ממשלה, לבטל את החוק הנורבגי, לקבוע מגבלות כהונה לראש הממשלה ולצמצם את מספר השרים וסגניהם. בין השינויים המרכזיים במסמך: ביטול החובה לפזר את הכנסת במקרה של אי־העברת תקציב במועד, עיגון חוקי היסוד במעמד חוקתי וחובת נשיאה בנטל לכלל אזרחי המדינה. לצד זאת, מוצע לאפשר ייצוג משפטי עצמאי לממשלה ולא להסתפק אך ורק בעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה.

לדברי ליברמן, "כינון חוקה לישראל הוא לא עניין של נוחות פוליטית אלא הכרח לאומי. מי שמסתכל על המשבר בין הרשויות מבין שאנחנו על סף כאוס חוקתי. בלי חוקה, הוויכוחים לא ייפתרו והמדינה תישאר ללא עוגן". הוא הדגיש כי ידרוש מכל מפלגה לחתום על המסמך כחלק מקווי היסוד של כל ממשלה עתידית: "זה עכשיו או לעולם לא".

המהלך הנוכחי מצטרף לשורת צעדים פוליטיים של יו"ר ישראל ביתנו בתקופה האחרונה. ליברמן הציע ליו"ר יש עתיד יאיר לפיד לכנס מפגש של כל ראשי מפלגות האופוזיציה הציוניות במטרה לגבש קו אחיד ליום שאחרי. במקביל, הוא נפגש גם עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לשיחה מקיפה על "העתיד הפוליטי ביום שאחרי נפילת הממשלה" – מהלך שצפוי לעורר לא מעט עניין במערכת הפוליטית.

עם זאת, לצד ההתעניינות והעיסוק הגובר במסמך, נשמעים גם קולות ביקורת. שמעון בוקר, חבר מרכז הליכוד, אמר: "זה דו"ח מופרך שמבקש להטיל את כל האשמה על נתניהו. האחריות היא גם של שרים, מנכ"לים וראשי רשויות – לא הכל על ראש הממשלה".

למרות ההתנגדויות, בלשכת ליברמן משוכנעים כי השילוב בין עקרונות החוקה לבין ניסיונות האיחוד באופוזיציה יהפוך אותו לדמות מרכזית בשיח הפוליטי לקראת כל מערכת בחירות שתבוא – גם אם היא עדיין לא הוכרזה.