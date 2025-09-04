סא"ל (במיל') יהונתן דחוח הלוי, חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, חושף מסמך שהוציאו אסירים ביטחוניים בכירים, המנתח את מצבה של ישראל והמליץ ליחיא סינוואר לנצל את החולשה הפנימית לתקיפה.
לדברי דחוח הלוי, המסמך, שנכתב על ידי בכיר מחמאס ובכיר מהג'יהאד האסלאמי, פורסם ב-14 באוגוסט, כחודשיים לפני מתקפת ה-7 באוקטובר. במסמך, שני האסירים ניתחו את הדיווחים מהתקשורת הישראלית והמליצו לסינוואר לנצל את "המשבר הפנימי בישראל לצורך מתקפה צבאית". תאריך פרסום המסמך קרוב לדוח מודיעין ישראלי שהזהיר אף הוא מאי-התייצבות למילואים.
דחוח הלוי מציין כי גם מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, שידר מסרים דומים. בנאום מ-14 באוגוסט, טען נסראללה כי צה"ל נמצא במצבו הגרוע ביותר אי-פעם, בין היתר בשל "חולשת רוח הלחימה והיעדר אמון בין הדרג המדיני לצבאי". לדברי החוקר, הערכות אלו אומצו בדיוק על ידי חמאס.
דחוח הלוי מזהיר כי ההחלטה על המתקפה התקבלה כבר שנים לפני כן, אך "חוסר היכולת לתרגם כראוי את מידע האויב לתוכנית פעולה הייתה הבסיס לכישלון ה-7 באוקטובר".
1א לנצח
ספרו לי עוד איך ה"מחאה" לא עזרה להתקפה ב 7 באוקטובר. מה גם שלא צריך חשיפות והפפלפלות. כשהאוייב רואה שאתה למטה הוא יכה בך.18:08 04.09.2025
