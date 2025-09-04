המוסד לביטוח לאומי פונה היום (חמישי) לציבור החיילים המשוחררים ומתנדבי השירות הלאומי/אזרחי, ומזכיר להם על שורה של הטבות וזכויות שמגיעות להם באופן אוטומטי, ושחשוב שיכירו.
מעבר למענק עבודה מועדפת, רבים מהמשוחררים אינם מודעים להטבות נוספות שחוסכות כסף ומבטיחות את זכויותיהם בעתיד.
פטור אוטומטי מביטוח לאומי
מיד עם השחרור, זכאים המשוחררים לפטור אוטומטי מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות למשך חודשיים. תנאי הפטור הוא שבתקופה זו לא תהיה למשוחרר הכנסה מעבודה.
חשיבות התשלומים בהמשך
לאחר תום חודשיים הפטור, המוסד לביטוח לאומי ממליץ לדאוג להסדרת תשלומי הביטוח. תשלומים אלה קריטיים לרכישת זכויות שונות ולקבלת קצבאות בעתיד.
למתכננים טיסה לחו"ל
בביטוח הלאומי מזהירים כי אם אתם מתכננים שהות ארוכה בחו"ל, יש לבדוק מראש את ההשלכות על מעמד "התושבות" שלכם. שהות ממושכת בחו"ל יכולה להשפיע על זכאות לקצבאות והטבות בהמשך הדרך.
