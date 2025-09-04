חודש אלול כבר כאן – והלב מתכווץ ומתמלא בו זמנית. חודש שכולו חשבון נפש, סליחות ותשובה, אבל גם הרבה רוך, ריפוי והזדמנות להתחיל מחדש. פרק 13 של הדתיות האלה לוקח את הצופים למסע אל תוך הרגעים הכי אנושיים של אלול – בין אדם למקום, בין אדם לחברו, ובין אדם לעצמו

הדתיות האלה פרק 13. בפרק הזה, הדר ואורטל עושות מה שהן יודעות הכי טוב: לגעת במקום הכואב, להצחיק עד דמעות, ואז להשאיר אותך עם מחשבה עמוקה שתלווה אותך לשבוע שלם.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הדתיות האלה פרק 13: סליחה

להאזנה בכל פלטפורמות הפודקאסטים – לחצו כאן

אלול הוא חודש טעון – יש בו משהו כמעט מלחיץ בכך שהזמן קצוב, וצריך להספיק “לתקן” לפני שהשנה מתחלפת. אבל בדיוק מהמקום הזה נולד ההומור, השחרור והיכולת להסתכל על עצמנו בעין טובה.

בין רגעי צחוק קולניים לדיונים נוגעים ללב, השתיים מצליחות להחזיק גם את הצד הקומי וגם את הרציני, ולעורר שיחה אמיתית על איך נראית חזרה בתשובה בעולם המודרני – לא רק מול אלוקים, אלא גם מול החברים, המשפחה והזוגיות.

“יש בחודש הזה משהו שמאפשר לך לנשום עמוק, להתנצל, לסלוח, לחבק את עצמך ואת האחר. אבל בואו נודה באמת – זה גם החודש שבו כולנו קצת בלחץ להספיק להיות טובים יותר בזמן קצר.

עוד באותו נושא הדתיות האלה פרק 12: למה כל כך קשה לנו להיפרד? 20:29 | חדשות סרוגים 2 2 😢 ❤️

פרק 13 של הדתיות האלה הוא גם מצחיק, גם מרגש וגם עמוק – שילוב נדיר שיגרום גם לגברים וגם לנשים לעצור רגע את המרוץ, להסתכל פנימה ולצחוק על הדרך.