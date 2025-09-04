בפגישה רשמית וראשונה מסוגה בבודפשט, שר החוץ ההונגרי פטר סיירטו הבטיח לראש מועצת שומרון יוסי דגן להפעיל וטו על יוזמות אנטי־ישראליות באיחוד האירופי, והצהיר: “ישראל היא בת ברית אמיתית, אתם יכולים לסמוך עלינו”

על רקע המהלך שמובילים נשיא צרפת עמנואל מקרון ומדינות נוספות באיחוד האירופי להכרה במדינה פלסטינית, ראש מועצת שומרון יוסי דגן קיים היום (ה׳) פגישה רשמית ותקדימית בבודפשט עם שר החוץ ההונגרי פטר סיירטו. מדובר בפעם הראשונה שראש רשות מיהודה ושומרון מוזמן ללשכת שר חוץ באיחוד האירופי, כאשר לסיירטו יש סמכות להטיל וטו על החלטות סנקציות באיחוד.

במהלך הפגישה, שנערכה בהשתתפות השגרירה מאיה קדוש, הציג דגן לשר מפת תבליט של ישראל והדגיש את החשיבות הביטחונית וההיסטורית של השומרון, במיוחד לאחר אירועי 7 באוקטובר. דגן התריע מפני הקמפיין האירופי סביב “אלימות המתנחלים”, וטען כי מדובר ב”ספין ושקר”, כשהציג נתונים לפיהם מספר ניסיונות הרצח כלפי יהודים ביהודה ושומרון גבוה פי 31 מזה של מקרים הפוכים.

סיירטו הביע תמיכה בישראל והדגיש כי “בהרבה ישיבות של מועצת שרי החוץ באירופה מועלות יוזמות נגד ישראל – אנו פועלים נגד הצעות אלה ולא נסכים להן. ישראל היא בת ברית אמיתית, ואתם בהחלט יכולים לסמוך עלינו”. בסיום הפגישה העניק סיירטו לדגן כדור חתום על ידי כדורגלן העבר פרנץ פושקאש, ודגן השיב במתנה מזוזה מאבני הר עיבל.

יוסי דגן אמר לאחר הפגישה: “אנחנו יודעים שאנחנו לא לבד. המורשת שלנו, של העם היהודי והנוצרי, עומדת מול התיאטרון של מקרון ומדינות אירופה – ואנחנו עומדים יחד”.

בצל הלחץ האירופי, וכפי שפרסמנו בסרוגים, ראש הממשלה נתניהו מצוי תחת לחץ כבד ממפלגות הימין, מראשי המועצות ביהודה ושומרון ומהממשל האמריקאי להחליט על החלת ריבונות – יום אחרי מסיבת העיתונאים של סמוטריץ’ וראשי המועצות.