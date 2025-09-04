עולם האופנה נפרד היום (חמישי) מאחת הדמויות הגדולות והמשפיעות ביותר שידע – ג'ורג'יו ארמאני, מעצב העל האיטלקי ומייסד מותג היוקרה הנושא את שמו, שהלך לעולמו בגיל 91.

ארמאני נחשב לאחד ממעצבי האופנה החשובים של המאה ה-20 וה-21, ובמהלך חייו הפך לאגדה עולמית. הוא נולד בשנת 1934 בעיר פיאצ'נצה שבאיטליה, ובתחילה דווקא חלם להיות רופא. אך שינה כיוון ושינה את העולם האופנה.

בשנת 1975 הקים את המותג "Giorgio Armani", שנחשב עד היום לאחד ממותגי היוקרה הגדולים והמשפיעים בעולם. ארמאני הכניס סגנון שונה ויש רואים בו את מי שחולל מהפכה בלבוש הגברי, עם חליפות רכות ומשוחררות – בניגוד לגזרות הקשוחות שהיו מקובלות עד אז.

הקשר הישראלי של ג'ורג'יו ארמאני

המותג שייסד התרחב עם השנים גם לקווי נשים, אקססוריז, בשמים, מלונות יוקרה ואפילו תחום הריהוט והעיצוב הביתי. תחת שמו הוקמו תתי-מותגים כמו Emporio Armani, Armani Exchange, וגם Armani Casa, שכבשו את העולם.

ההשפעה של ארמאני חרגה מתחום האופנה. עיצוביו הופיעו בסרטי קולנוע מוכרים, כולל הסרט "אמריקן ג'יגולו" בכיכובו של ריצ'רד גיר, שם בגדיו הפכו לחלק בלתי נפרד מהשפה הקולנועית. רבים מהידוענים הגדולים בעולם – שחקנים, ספורטאים ומנהיגים – בחרו ללבוש ארמאני על השטיח האדום ובאירועים ממלכתיים. ארמני היה הבעלים של קבוצת הכדורסל אולימפיה "ארמאני" מילאנו, הקבוצה המעוטרת באיטליה.

בשנת 2016 נכנס מותג Armani Collezioni לשיתוף פעולה רשמי עם קבוצת הכדורגל מכבי תל אביב: המותג הפך ל"שותף החליפות" הרשמי של הקבוצה, כאשר השחקנים, צוות האימון והמיונים קיבלו חליפות מעוצבות בהתאמה אישית לכל אחד מהם maccabi-tlv.co.il