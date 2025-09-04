חברת "מרום משה בע"מ", יבואנית וופל "קיט קט טבעוני", הודיעה על ריקול (החזרה) למוצר מסוג "וופל בציפוי בטעם שוקולד" (4 אצבעות, 41.5 גרם). ההחלטה התקבלה בעקבות תלונת אזרח, שבבדיקה בעקבותיה נמצא כי המוצר מכיל שאריות חלב.
על פי ההודעה, המוצר סומן בתווית כ"טבעוני", אך במקביל צוין כי הוא "עלול להכיל חלב (לקטוז)". מתוך "זהירות יתרה", החברה החליטה לאסוף את המוצרים מנקודות המכירה על מנת לתקן את הסימון ל-"עלול להכיל חלב" בלבד.
הנחיות לציבור
לקוחות הסובלים מאלרגיה לחלב או לאחד מהאלרגנים המצוינים על התווית, מתבקשים שלא לצרוך את המוצר. ניתן להחזיר את הוופל לנקודת הרכישה ולקבל החזר כספי מלא.
הריקול מתואם עם שירות המזון במשרד הבריאות. המוצר המדובר יוצר בגרמניה על ידי "נסטלה דויטשה קונפקשיונרי פקטורי", ותאריך התפוגה שלו הוא 01/2026.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם היבואן "מרום משה בע"מ" בטלפון 054-2507799.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים