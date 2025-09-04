חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 04.09.2025 / 16:27

חברת "מרום משה" הודיעה על ריקול למוצר 'קיט קט טבעוני', שכן בבדיקה שנערכה נמצאו בו שאריות של חלב, על אף שסומן כמוצר טבעוני

תגיות: חלב, טבעוני, קיט קט, ריקול