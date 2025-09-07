סאבלימינל משתף פעולה עם דורון בראון בשיר "אור הבריאות" – מסע מוזיקלי על אמונה, חיבור ותקווה. בראיון לסרוגים הם מספרים על ההשראה, על הזהות היהודית שמלווה אותם, ועל החלומות לעתיד

שיתוף פעולה מוזיקלי מפתיע ומרגש יצא היום (ראשון): סאבלימינל, אחד השמות המזוהים ביותר עם ההיפ הופ הישראלי, משתף פעולה עם דורון בראון – איש שיווק ותיק שהגשים את חלומו המוזיקלי בשנות ה-50 לחייו, בשיר חדש שנולד מתוך רצון למצוא זהות, אמונה ותקווה דווקא בתקופה מורכבת בחיי המדינה.

"אור הבריאות" נולד מגרסה מוקדמת בשם "קליפות", שעברה עיבוד מחדש יחד עם היוצר שרון לוי. הפזמון שונה, הטקסטים תוקנו, נוספו אלמנטים של ראפ ושירה, ולראשונה בקריירה שלו – סאבלימינל גם שר בקול רך ואישי.

האזינו לשירם החדש של סאבלימינל ודורון – "אור הבריאה":

בראיון לסרוגים השניים מספרים על החיבור המוזיקלי המפתיע, על המסרים מאחורי השיר ועל הרגעים האישיים שעיצבו אותם:

"החיבור היה מידי, אמיתי, בלי קליפות"

שיתוף הפעולה הראשון בין סאבלימינל לדורון בראון נולד כמעט במקרה. "גיסו של דורון השמיע לי את הגרסה הראשונה של השיר שנקראה קליפות," מספר סאבלימינל. "שינינו את הפזמון כך שידבר על אור הבריאה שנמצא בתוכנו, דייקנו את הבתים והוספנו בית של ראפ. החיבור האנושי בינינו גם הניב הרבה רגעים מצחיקים וכיפיים באולפן. החיבור היה בין רגע ללא חסמים, והשיר אכן צריך ששנים יתחברו אליו כדי לשיר אותו בצורה הכי נכונה ואמיתית. החיבור בינינו היה ללא קליפות, אמיתי, אותנטי."

"כולנו צריכים להסיר את הקליפות"

השיר החדש נושא מסר ברור של תקווה וחיבור. "יש אור הבריאה שמחבר בין כולנו. כולנו צריכים להסיר מעלינו את הקליפות והדעות הקדומות והמלחמות הפוליטיות וכל מה שמפריד, מפלג והורס את החברה שלנו. "השיר מדבר על יעד שצריך להגיע אליו: אהבה, חיבור, כנות. המטרה היא למגר את היצרים הרעים. "אור הבריאות" זו אנרגיה של אהבה."

זהות יהודית וחיבור לשורשים

עבור שניהם, הזהות היהודית והישראלית היא חלק בלתי נפרד מהחיים האישיים והאמנותיים. סאבלימינל משתף: "כל יום אני מניח תפילין. אנחנו משפחה מסורתית, קידוש, שומרים שבת. מאז ה7.10 אני מופיע המון לחיילים לפני שהם נכנסים ללחימה/ שיוצאים למנוחה ומרגיש שזה תפקיד חשוב לעלות להם את המורל.

בראון מוסיף: "אני מקיים מצוות, כל תפילה שאני מתפלל זה לטובת הכלל, העם, האחדות והאהבה. אני גם חלק מקבוצות גדולות שתורמות כל שבוע לחיילים, עם מוזיקה טובה, מורל, וכל מה שצריך כדי לשמח אותם."

מעבר לחיבור המוזיקלי, זהו גם רגע מיוחד עבור סאבלימינל: "זו באמת פעם ראשונה שאני שר בסגנון רך יותר, כן שרתי בעבר דברים כמו 'טורו' אבל יש משהו הרבה יותר חצוף ועדין בשירה של השיר הזה. בעיקר בגלל הנושא של השיר, שיר טהור שמדבר על אור פנימי וככה גם רציתי שזה ישמע."

התפתחות לאורך השנים

סאבלימינל מתבונן על הדרך שעבר מאז ימי "האור מציון", אלבומו הראשון: "היצירה שלי תמיד אותנטית למצב, לגיל ולשלב בחיים. כשהייתי נער מורד מלא באנדרנלין השירים נכתבו כך, והיום כאבא לילדים זה נשמע הרבה יותר בוגר ובשל. אירועים בחיים משפיעים עליי – הלידה של הילדים, המוות של אבי ז"ל לפני 3 שנים שגרם לי להתחבר ולחזק את הזהות שלי והשורשים היהודיים עכשיו שאבא איננו. וזה מקבל ביטוי ביצירות כמו "שומר עלייך" עם אושר כהן, "שבת לשבת" עם עמיר בניון ו"יש בנו אור"."

נקודות מפנה וחלומות

כששואלים אותו על רגע השיא בקריירה, סאבלימינל נזכר: "בשנת 2015, שחזרתי משלוש שנים של הפסקה והוצאתי את השיר "חלום של כל גבר", ואלבום "צבע לחיים". חזרתי פעם ראשונה כבעל ואבא וכל האלבום הזה מאופיין בשירים מאוד אופטימיים ושמחים שכיף לשמוע עם הילדים באוטו כמו 'שרוטים', 'יום גדול' ועוד. מהצד השני, החיבור המחודש עם הצל, והשלום שעשינו בינינו אחרי שני רבות, 7.10 שהכה בכולנו הולידו את האלבום 'שומרי הסף' – מאוד מיליטנטי, מוזיקה עבור דור הניצחון עם הרבה דגשים על הזהות שלנו, האחדות והמשמעות שלנו כאן במדינת ישראל."

ומה לגבי חלום עתידי? סאבלימינל אומר: "בא לי לשחק בסרט אקשן, תפקיד מרכזי."

"שיר של אמונה וחיבור"

עבור סאבלימינל ודורון בראון, "אור הבריאות" הוא מסר ברור של אמונה, חיבור ואחדות. דווקא בתקופה של קרע וחוסר ודאות, הם בוחרים להביא סמל לרגע שבו זהות וחיבור אישי מתלכדים, ולהעביר מסר של תקווה ואחדות.