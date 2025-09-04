67.7% מציבור מצביעי מפלגות הימין יתמוך ויצביע בוודאות גבוהה למפלגה שתכלול את כל מפלגות הימין הלאומי-אמוני. ומי הציבור רוצה שיעמוד בראש?

מערכת הבחירות עוד מעט מתניעה, ובימין מנסים לסדר את המפלגות לקראת הבחירות הקרובות. משאל אינטרנטי שנערך בקרב תומכי מפלגות הימין העלה כי קרוב ל-90% מהציבור רוצה לראות את כל מפלגות המחנה האמוני רצות ביחד.

משאל שנערך בקרב 1,167 בעלי דעה, על ידי יוזמת הברית הלאומית-אמונית שמריץ משה פייגלין לאיחוד כל המפלגות שמימין לליכוד, העלה נתונים שמראים כי הציבור מעוניין בריצה משופת.

67.7% מציבור מצביעי מפלגות הימין יתמוך ויצביע בוודאות גבוהה למפלגה שתכלול את כל מפלגות הימין הלאומי-אמוני. ובנוסף 88.8% מציבור מצביעי הימין תומכים באיחוד כזה, גם אם לא יצביעו לו.

ומי יעמוד בראש?

46.7% דורשים שראש הרשימה יהיה האיש שיעמוד בראש המפלגה הגדולה ביותר ואחריו מי שיעמוד בראש המפלגה השנייה בגודלה וכך לפי הסדר.

22.6% סברו כי שאלת מי ינהיג אינה חשובה בעת הזו.

19.4% סברו שהמנהיג צריך להיות אחד מהמנהיגים הקיימים בעת הזו (סמוטריץ, בן גביר או פייגלין)

ו-11.8% סבורים שבראש האיחוד צריכה לעמוד דמות חדשה לחלוטין.

את מי רוצה לראות הציבור בראש הרשימה?

המנהיגים המועדפים על מצביעי הימין לפי הסדר הם: עופר וינטר, איתמר בן גביר, משה פייגלין ויו"ר הביטחוניסטים אמיר אביבי ובצלאל סמוטריץ'.

דמויות נוספות שהציבור רוצה לראות ברשימה: השר לשעבר אפי איתם, ירון זליכה, דדי שימחי וד"ר מיכאל בן ארי (שבית המשפט העליון פסל אותו מלרוץ לכנסת).

נזכיר כי את היוזמה לברית לאומית-אמונית, הגה יו"ר מפלגת זהות ח"כ לשעבר משה פייגלין, שבחודשיים האחרונים עבד חזק על היוזמה, וכעת הוא לוקח צעד אחורה ממנה כדי להקים מחדש את זהות, שרצה בבחירות 2019א, קיבלה קרוב לארבעה מנדטים ומאז די נעלמה.

בסקרים שפורסמו אתמול עוצמה יהודית מקבלת 6 מנדטים ואילו הציונות הדתית של סמוטריץ' לא עוברת את אחוז החסימה. גוש הימין-חרדים בכללו עומד על 54-55 מנדטים באותו סקר, כמו גם גוש השמאל-מרכז.