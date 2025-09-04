מערכת הבחירות עוד מעט מתניעה, ובימין מנסים לסדר את המפלגות לקראת הבחירות הקרובות. משאל אינטרנטי שנערך בקרב תומכי מפלגות הימין העלה כי קרוב ל-90% מהציבור רוצה לראות את כל מפלגות המחנה האמוני רצות ביחד.
משאל שנערך בקרב 1,167 בעלי דעה, על ידי יוזמת הברית הלאומית-אמונית שמריץ משה פייגלין לאיחוד כל המפלגות שמימין לליכוד, העלה נתונים שמראים כי הציבור מעוניין בריצה משופת.
67.7% מציבור מצביעי מפלגות הימין יתמוך ויצביע בוודאות גבוהה למפלגה שתכלול את כל מפלגות הימין הלאומי-אמוני. ובנוסף 88.8% מציבור מצביעי הימין תומכים באיחוד כזה, גם אם לא יצביעו לו.
ומי יעמוד בראש?
46.7% דורשים שראש הרשימה יהיה האיש שיעמוד בראש המפלגה הגדולה ביותר ואחריו מי שיעמוד בראש המפלגה השנייה בגודלה וכך לפי הסדר.
22.6% סברו כי שאלת מי ינהיג אינה חשובה בעת הזו.
19.4% סברו שהמנהיג צריך להיות אחד מהמנהיגים הקיימים בעת הזו (סמוטריץ, בן גביר או פייגלין)
ו-11.8% סבורים שבראש האיחוד צריכה לעמוד דמות חדשה לחלוטין.
את מי רוצה לראות הציבור בראש הרשימה?
המנהיגים המועדפים על מצביעי הימין לפי הסדר הם: עופר וינטר, איתמר בן גביר, משה פייגלין ויו"ר הביטחוניסטים אמיר אביבי ובצלאל סמוטריץ'.
דמויות נוספות שהציבור רוצה לראות ברשימה: השר לשעבר אפי איתם, ירון זליכה, דדי שימחי וד"ר מיכאל בן ארי (שבית המשפט העליון פסל אותו מלרוץ לכנסת).
נזכיר כי את היוזמה לברית לאומית-אמונית, הגה יו"ר מפלגת זהות ח"כ לשעבר משה פייגלין, שבחודשיים האחרונים עבד חזק על היוזמה, וכעת הוא לוקח צעד אחורה ממנה כדי להקים מחדש את זהות, שרצה בבחירות 2019א, קיבלה קרוב לארבעה מנדטים ומאז די נעלמה.
בסקרים שפורסמו אתמול עוצמה יהודית מקבלת 6 מנדטים ואילו הציונות הדתית של סמוטריץ' לא עוברת את אחוז החסימה. גוש הימין-חרדים בכללו עומד על 54-55 מנדטים באותו סקר, כמו גם גוש השמאל-מרכז.
מה דעתך בנושא?
אליהו
מנהיג ימני חייב להיות גם אוהב תורה ולומדיה. מנהיג אמתי אמוני, יהיה זה ,שילחם בכל כוחו, שמי שלומד תורה, ישב וילמד ויגן בלימודו על עם ישראל. חרדי שלא לומד, יתגייס...
מנהיג ימני חייב להיות גם אוהב תורה ולומדיה. מנהיג אמתי אמוני, יהיה זה ,שילחם בכל כוחו, שמי שלומד תורה, ישב וילמד ויגן בלימודו על עם ישראל. חרדי שלא לומד, יתגייס לצה"ל להצלת עם ישראל ,ובלבד שיובטח בביטחון גמור(הצבא לא יוכל לפעול אחרת ,כפי שפגע בעבר בחיילי ההסדר, שמוסרים נפשם להגנת עם ישראל)שיתגייס כחרדי וישמרו אורחותיו בצבא שגם יצא כחרדי. למתכונת אמתית כזאת כל גדולי ישראל יסכימו ובלבד שתהיה אמתית.המשך 16:09 04.09.2025
גלעד
מעונין בנפתלי בנט16:19 04.09.2025
שרית
התמיכה העצומה בבן גביר מראה שהעם רוצה מנהיג נחוש ששם את ביטחון ישראל מעל הכל. הוא האיש!16:16 04.09.2025
בתיה
הציבור רוצה מנהיג עם עמוד שדרה, ובן גביר מוכיח בכל יום שהוא לא נרדם בשמירה על הזהות היהודית.16:16 04.09.2025
תומר
מי אם לא בן גביר? הוא היחיד שמתעמת עם התקשורת השמאלנית בלי לפחד ומייצג את העם האמיתי בכנסת.16:15 04.09.2025
אריק
בן גביר הוא המנהיג שהימין הלאומי-אמוני צריך! הוא לא מתפשר על ערכי ארץ ישראל השלמה ומביא קול חזק ואמיתי.16:15 04.09.2025
ליכודניקית לשעבר
רק לא ביבי16:06 04.09.2025
עומר
פייגלין הוא היחיד מבינהם שבאמת מסוגל לעמוד במקום נתניהו ולא לקבץ ממנו נדבות16:30 04.09.2025
דביר
בנט16:19 04.09.2025
גלעד
