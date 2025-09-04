ארגוני המעקב הימי העולמיים עדכנו כי ספינת משא שנעה סמוך לחופי תימן בים האדום חוותה אירוע חמור, שכלל שיגורים לעברה ושיבושי GPS. הספינה שיגרה אות מצוקה לאחר שזוהו שיגורים לא רחוק ממנה, במקביל לדיווחים על הפרעות אלקטרוניות חמורות באזור.
לפי הדיווח של UKMTO, ארגון מעקב השיט העולמי של הצבא הבריטי, האירוע אירע במרחק של 178 מיל ימי צפונית־מערבית לעיר אל-חודיידה בתימן. טיל וכלי טיס בלתי מזוהה נצפו משוגרים מחופי חודיידה, כאשר אחד מהם פוגע במים במרחק לא רב מהספינה. מפקד הספינה דיווח כי צוות הספינה ושל כלי השיט עצמם מוגנים, והם ממשיכים בדרכם אל הנמל הבא.
פדלון אבי
נמאס מהחולים איפה הארופאים ואמריקה הומוהים כולם סומכים על היהודים שיעשו את העבודה השחורה14:15 04.09.2025
