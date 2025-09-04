סגן השר אלמוג כהן, חבר מפלגת עוצמה יהודית, קורא להכריז על ארגון "אחים לנשק" כארגון טרור אזרחי.
בפנייה ששלח ב-24 ביולי 2025 לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולממלא מקום ראש השב"כ, טוען כהן כי הארגון פועל בשיטות גרילה, עושה שימוש בפרקטיקות צבאיות, ומטיל פחד ואימה על אזרחי המדינה, תוך סיכון חיי אדם ונזק לרכוש במטרה למנוע מהממשלה המכהנת ליישם את מדיניותה.
הקריאה המחודשת של כהן מגיעה על רקע חשיפת קשר בין הארגון לבין פעיל שנעצר לאחרונה בחשד להצתת פח אשפה ורכב בקרבת בית ראש הממשלה בירושלים – אירוע שהוביל לסיכון חיי אדם ולפגיעה ברכוש.
"פעולות הארגון אינן מוגבלות למילים בלבד, אלא כוללות תרגול ויכולות צבאיות שהוסבו לשימוש פנימי נגד אזרחים," נכתב במכתבו של סגן השר.
הדרישה של כהן מגיע כעת, על רקע החשיפה כי סא"ל במיל', שהוגדר כחבר מוביל בשורות ארגון המחאה ותועד מצולם רבות עם מנהיגיה, מוחזק במעצר בעקבות החשד להצתות סביב בית ראש הממשלה.
מוקדם יותר, הודיעו מטעם אחים לנשק כי כל ניסיון לקשור ביניהם לבין פעולת ההצתה, ממנה הם טוענים כי הם מתנערים ולא לקחו בה חלק, יגמר בתביעה מצד הארגון.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
0 דיונים
מגיב
אלמוג כהן צודק. הארגון הזה הורס את הסדר הציבורי. חייבים למתג אותו כפי שארגון כזה פועל באמת ויפה שעה אחת קודם.13:25 04.09.2025
הופ
הפריימריז בליכוד מעלים את כל הסחלה אל פני השטח. אלמוג כהן, פני המדינה13:27 04.09.2025
אילנה חדד
אלמוג צודק13:27 04.09.2025
בוריס אביזובסקי
צודק כל הכבוד אלמוג... אחים לנשק כבר מזמן סניף של חמאס ברור שהם טרוריסטים... הם הגורמים והעוזרים לחמאס ב7.10 ... ידוע להרבה כבר .. אתה אלמוג לא מחדש .. האויב...
צודק כל הכבוד אלמוג... אחים לנשק כבר מזמן סניף של חמאס ברור שהם טרוריסטים... הם הגורמים והעוזרים לחמאס ב7.10 ... ידוע להרבה כבר .. אתה אלמוג לא מחדש .. האויב שבתוכינו זה הכי מסוכןהמשך 13:37 04.09.2025
דוד שמואל
עד מתי רשעים יעלוזו? אחים לנשק הם היחידים שתפקדו כקבוצה אחרי השבעה באוקטובר13:48 04.09.2025
בוריס אביזובסקי
אלכס
מתנחבלי יודונאצי רוצה להכיר במישהו האירגון טרור?13:34 04.09.2025
