סגן השר אלמוג כהן קורא להכריז על "אחים לנשק" כארגון טרור אזרחי, בעקבות פעולות טרור ואיומים על אזרחים, בעוד הארגון דוחה את הטענות ומאיים בתביעה.

סגן השר אלמוג כהן, חבר מפלגת עוצמה יהודית, קורא להכריז על ארגון "אחים לנשק" כארגון טרור אזרחי.

בפנייה ששלח ב-24 ביולי 2025 לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולממלא מקום ראש השב"כ, טוען כהן כי הארגון פועל בשיטות גרילה, עושה שימוש בפרקטיקות צבאיות, ומטיל פחד ואימה על אזרחי המדינה, תוך סיכון חיי אדם ונזק לרכוש במטרה למנוע מהממשלה המכהנת ליישם את מדיניותה.

הקריאה המחודשת של כהן מגיעה על רקע חשיפת קשר בין הארגון לבין פעיל שנעצר לאחרונה בחשד להצתת פח אשפה ורכב בקרבת בית ראש הממשלה בירושלים – אירוע שהוביל לסיכון חיי אדם ולפגיעה ברכוש.

"פעולות הארגון אינן מוגבלות למילים בלבד, אלא כוללות תרגול ויכולות צבאיות שהוסבו לשימוש פנימי נגד אזרחים," נכתב במכתבו של סגן השר.

הדרישה של כהן מגיע כעת, על רקע החשיפה כי סא"ל במיל', שהוגדר כחבר מוביל בשורות ארגון המחאה ותועד מצולם רבות עם מנהיגיה, מוחזק במעצר בעקבות החשד להצתות סביב בית ראש הממשלה.

מוקדם יותר, הודיעו מטעם אחים לנשק כי כל ניסיון לקשור ביניהם לבין פעולת ההצתה, ממנה הם טוענים כי הם מתנערים ולא לקחו בה חלק, יגמר בתביעה מצד הארגון.