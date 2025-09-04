הספר "מכונת מלחמה” חושף לראשונה את עדויות טייסי האפאצ'י משבת השחורה – מהקרבות בעוטף, דרך עזה ולבנון, ועד הפלת הכטב"מים האיראניים

בספרה החדש "מכונת מלחמה" מביאה מירב הלפרין את סיפוריהם האישיים של טייסי האפאצ'י – מהשעות הראשונות בעוטף בשבת השחורה, דרך התמרון הקרקעי בעזה, ועד הלחימה בלבנון והפלת הכטב"מים האיראניים.

מה קרה מאז 6:29 בבוקר ה-7 באוקטובר?

שני מסוקי קרב היו בכוננות בבסיס צה"ל בצפון בשבת שמחת תורה, הרגע שבו פרצה המלחמה. משם יוצאים הסיפורים האישיים שהלפרין אספה – עדויות חיות מתא הטייס: זיהוי מחבלים, ליווי מבצע ארנון לחילוץ החטופים, הלחימה מול חיזבאללה והפלת הכטב"מים האיראניים.

במקור נועד הספר לסכם את פעילות מסוקי הקרב ממלחמת לבנון הראשונה ועד סגירת המערך מטעמים כלכליים, אך אירועי השבת השחורה שינו את התמונה – המערך לא ייסגר, אלא יגדל.

עדויות מהשטח: טייסי האפאצ'י מספרים

עשרות טייסים, בקבע ובמילואים, התראיינו לספר. הם מתארים את מה שאירע מאותו בוקר: מה ראו, מה ידעו, מה עשו ומה הרגישו.

הטייסים מספרים בגילוי לב על תחושות הכאב והתסכול שלהם באוויר, כשהבינו שאין מי שיכוון אותם והם נאלצים לבנות לבדם את תמונת המצב. בתוך אי הוודאות הם איתרו מהאוויר את מיקומי המחבלים, הסתייעו במפקדים מזדמנים על הקרקע, קיבלו הכוונה בטלפונים הניידים, אלתרו שיטות תקיפה כדי לא לפגוע בכוחותינו, עדכנו אחד את השני, ולמעשה ניהלו מלחמה משלהם בתוך הכאוס הכללי.

"הם בשער", שמענו בקשר. הגענו מעל לאוגדה ונורה לעברנו טיל כתף, זה היה די קרוב, ומיד אחריו עוד אחד. הצלחנו להתחמק משני הטילים, ואז נורה טיל שלישי. "זז לנו הגבול", הודעתי למבנה, "מעכשיו הגבול הוא רעים." "כל טיל ששיגרתי, כל פגז שיריתי היו מלווים בדילמה ובחשש. אולי אני יורה על חיילים שלנו או על אזרחים מהעוטף."

תיעוד ראשון של יום השבת השחורה

בפעם הראשונה, חושפים טייסי האפאצ'י את סיפורם מאותם רגעים. ביום ההוא הצליחו להרוג כ-500 מחבלים, לבלום גלי חדירה נוספים ליישובים, ולאבטח את נחיתת המסוקים שהובילו לוחמים וחילצו פצועים משדה הקרב.

מירב הלפרין מביאה לראשונה את קולותיהם של טייסי המסק"רים, על כל גווניהם. היא יוצרת פסיפס של עדויות חיות הממחישות לא רק את מה שקרה בשטח, אלא גם מי הם האנשים שבתוך הקוקפיט, הקשיים שחוו והנסיבות שעליהן התעלו.

ספרה ה-11 של מירב הלפרין

"מכונת מלחמה" יוצא לאור בהוצאת ידיעות ספרים, וזהו ספרה ה-11 של מירב הלפרין. אחרי שכתבה ותיעדה מלחמות, מבצעים ויחידות בצה"ל, הלפרין מציבה כאן עדות נדירה וראשונה מסוגה – קולותיהם האישיים של טייסי האפאצ'י, כפי שנשמעו מתוך תא הטייס ביום שבו השתנה מהלך המלחמה.