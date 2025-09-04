איתי לוי פותח שנה חדשה עם מיני אלבום טרי – "עצב על קצב", חמישה שירים חדשים בהם שיתוף פעולה אלקטרוני מפתיע, בלדות מרגשות וגרסה מחודשת ללהיט של תמיר גל

אחרי שנה מסחררת שבה הפך אלבומו "11" לאחד האלבומים הבולטים והמושמעים בישראל וזכה במועמדויות במצעדי סוף השנה, איתי לוי ממשיך קדימה ומשחרר היום מיני אלבום חדש – "עצב על קצב", הכולל חמישה שירים חדשים.

שיתוף פעולה אלקטרוני: פאטה מורגנה

בין שירי האלבום נמצא גם שיתוף פעולה מסקרן במיוחד עם האמן האלקטרוני שגיא זהבי, בשיר "פאטה מורגנה". זהו שיר קצבי וסוחף עם טקסט מלא דימויים, שבו מככבת דמות מסתורית – "ילדת מדבר" שמדליקה את כולם באורות ורוקדת יחפה על החולות. הפזמון, שמתאר אותה כ"חצי משוגעת חצי קרחנה", יוצר שילוב רענן בין סאונד מזרחי לבין ביטים עכשוויים.

האזינו לשיר "פאטנה מורגנה":

שאר שירי אלבום

זאבה רעבה – טקסט סוער על אהבה עוצמתית ובלתי נשלטת, שכולו דימויים של תשוקה.

עצב על קצב – שיר הנושא, אישי ונוגע, בו לוי שר על חיים שמתחברים לשירים, לבמות ולרצון לברוח מבדידות.

דמעות – בלדת כאב עוצמתית עם השורה האייקונית: "אמרת שהגשם ישטוף ת׳דמעות".

שביל האושר – גרסה חדשה ללהיט של תמיר גל, שמקבל פרשנות רעננה ואישית בלחנו של לוי.

שנה מלאה עשייה

מעבר ליצירה המוזיקלית, איתי לוי לא נח לרגע: בשנה האחרונה כיכב בסיבוב הופעות בארה"ב, הופיע בשישה ערבים רצופים בקיסריה ושלושה מופעי סולד-אאוט במנורה, הוביל עשרות הופעות לחברות הגדולות במשק, והמשיך לשדר ברדיו את תכניתו הקבועה בגלגלצ.

במקביל, הוא מככב במחזמר "קזבלן" בתיאטרון הבימה, הצטלם לסדרות "הורסת" של HOT ולסדרה החדשה של אדיר מילר בקשת 12, משמש כפרזנטור של Avis מכירת רכב, וגם כשגריר בהתנדבות של קהילת "דואגים למטפלים" של טבע.

המיני אלבום "עצב על קצב" מהווה מבחינת לוי פרק חדש בקריירה – יצירה שמחברת בין שירים אישיים ובלדות מרגשות לבין סאונד עדכני ובועט, שממשיך לחדש את מקומו בחזית המוזיקה הישראלית.