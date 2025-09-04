המשטרה עצרה אמש שני חשודים באירוע ההצתה החמור סביב בית ראש הממשלה, לאחר מאמצי חקירה אינטנסיביים, אשר על פי דיווחים כללו גם את מעורבות השב"כ. מעצרו של אחד החשודים הוארך הבוקר על ידי בית המשפט, לאחר שנקבע כי מעשיו מעלים חשד למסוכנות ולשיבוש חקירה. בית המשפט גם חשף את זהותו.
הבוקר הובא לבית המשפט סא"ל במיל' עמוס דורון, דורון חשוד במעורבות ולקיחת חלק בהצתות סביב ביתו של ראש הממשלה אמש. על פי חשדות המשטרה, דורון ואדם נוסף ביצעו את ההצתה כחלק מ"טבעת אש" שתכננו להצית ארגוני המחאה סביב בית ראש הממשלה.
על פי שורה של פוסטים ותמונות שהופצו על ידי אנשי המחאה, דורון היה לדמות בכירה ומוכרת בהפגנות קפלן על דורותיהן. תמונות שמופצות כעת ברשת מתוך דפי המחאה, חושפות כי דורון תועד והצטלם ליד וביחד עם שורה של גורמים בכירים במחאה ובסביבתה.
במקביל, נעצר חשוד נוסף שהדליק לפי החשד רימון עשן במהלך מחאה שהידרדרה להפרת סדר בגבעת רם. מעצרו הוארך עד הערב (ה'), בשעה 18:30. המשטרה הודיעה כי תגיש ערר על ההחלטה.
מדובר באירוע נוסף בו גורם מוכר וידוע בשורות המחאה, לוקח חלק באירוע של הצתה וסיכון של גורמים, כחלק מפעולות המחאה, כאשר גם באותו מקרה היה מדובר בגורם מוכר ביותר בשורות אנשי קפלן, וגם הוא היה בעל עבר צבאי.
עידו
שיתבייש ,לשחרר אותו מצהל מכל סוג של שירות,למצות עמו את הדין!!!!סכנת נפשות!!!!12:10 04.09.2025
מושה איבגי.
רק. 5. שנים. להכניס. לכלא12:07 04.09.2025
רוימי רפאל
להכניס אותם לכמה שנים בית הסוהר12:06 04.09.2025
חורי ישי
כול זמן שלא תתבצע הרפורמה המשפטית לא תהיה משילות או שנבחר דיקטטור כמו פוטין שיעשה סדר12:05 04.09.2025
מיכל לוין
כל "בכיר" לשעבר שגורם נזק לישראל, באלימות, הצתות פניה להאג/ או"ם/ מדינות זרות כדי שיוכלו אמברגו/ יעצרו בכירי ממשלה/ ינתקו קשרים ישראל, ראוי שבהליך מזורז מאוד תישלל הפנסיה / פנסיות...
כל "בכיר" לשעבר שגורם נזק לישראל, באלימות, הצתות פניה להאג/ או"ם/ מדינות זרות כדי שיוכלו אמברגו/ יעצרו בכירי ממשלה/ ינתקו קשרים ישראל, ראוי שבהליך מזורז מאוד תישלל הפנסיה / פנסיות שלו ללא שום זכות ערעור.המשך 12:17 04.09.2025
