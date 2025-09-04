סא"ל במיל' עמוס דורון נעצר בחשד להצתת פחים ורכב סביב בית ראש הממשלה. מעצרו הוארך בחמישה ימים, והחקירה נמשכת, תיעודים חושפים כי דורן היה גורם בכיר במחאת קפלן

המשטרה עצרה אמש שני חשודים באירוע ההצתה החמור סביב בית ראש הממשלה, לאחר מאמצי חקירה אינטנסיביים, אשר על פי דיווחים כללו גם את מעורבות השב"כ. מעצרו של אחד החשודים הוארך הבוקר על ידי בית המשפט, לאחר שנקבע כי מעשיו מעלים חשד למסוכנות ולשיבוש חקירה. בית המשפט גם חשף את זהותו.

הבוקר הובא לבית המשפט סא"ל במיל' עמוס דורון, דורון חשוד במעורבות ולקיחת חלק בהצתות סביב ביתו של ראש הממשלה אמש. על פי חשדות המשטרה, דורון ואדם נוסף ביצעו את ההצתה כחלק מ"טבעת אש" שתכננו להצית ארגוני המחאה סביב בית ראש הממשלה.

על פי שורה של פוסטים ותמונות שהופצו על ידי אנשי המחאה, דורון היה לדמות בכירה ומוכרת בהפגנות קפלן על דורותיהן. תמונות שמופצות כעת ברשת מתוך דפי המחאה, חושפות כי דורון תועד והצטלם ליד וביחד עם שורה של גורמים בכירים במחאה ובסביבתה.

במקביל, נעצר חשוד נוסף שהדליק לפי החשד רימון עשן במהלך מחאה שהידרדרה להפרת סדר בגבעת רם. מעצרו הוארך עד הערב (ה'), בשעה 18:30. המשטרה הודיעה כי תגיש ערר על ההחלטה.

מדובר באירוע נוסף בו גורם מוכר וידוע בשורות המחאה, לוקח חלק באירוע של הצתה וסיכון של גורמים, כחלק מפעולות המחאה, כאשר גם באותו מקרה היה מדובר בגורם מוכר ביותר בשורות אנשי קפלן, וגם הוא היה בעל עבר צבאי.