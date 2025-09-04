מנהל בית ספר לשעבר בעזה מטיח האשמות קשות בחמאס על רצח בנו, גניבת משאבים והפקרת אזרחים. מתאם פעולות הממשלה בשטחים: "חמאס אויבכם – הורס אתכם מבפנים".

מתאם פעולות הממשלה בשטחים חושף תיעוד חדש מתוך רצועת עזה, ובו נשמעת ביקורת חריפה של תושבי עזה כלפי ארגון הטרור חמאס. בסרטון שפורסם הבוקר (ה'), נראה מנהל בית ספר לשעבר בעזה מטיח האשמות קשות נגד ההנהגה בעקבות רצח בנו.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תיעוד דברי המורה ברצועה, ללא קרדיט.

סעד אל־מסחאל, מנהל בית ספר לשעבר ברצועה, מספר כיצד נרצח בנו במהלך עבודתו במתחמי החלוקה בחאן יונס, לאחר שמחבלי חמאס תקפו את העובדים במקום. בכאב ובזעם הוא פונה להנהגת הארגון: "כספינו נשדד – ישרוף האל את הלבבות של האימהות והאבות שלכם, כפי ששרפתם את שלנו".

בסרטון מאשים אל־מסחאל את חמאס בהפקרת תושבי הרצועה, בפגיעה בכבודם ובגניבת רכושם. לדבריו, הנהגת חמאס מתנהלת בניגוד לערכי האסלאם ומשתמשת באזרחים כמגן אנושי תוך רמיסת זכויותיהם. בנוסף יוצא מסחאל בדבריו נגד התקשורת בעזה, אותה הוא מגדיר כ"מחזיקי עטים מורעלים" ו"מפיצי שקרים" בשירות חמאס.

עוד באותו נושא המתווך הפלסטיני חושף: זו הסיבה להתקפלות של חמאס 08:55 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

אלוף רסאן עליאן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, פרסם את הסרטון בעמוד הפייסבוק בערבית של היחידה "אלמונסק", בצירוף מסר ברור לתושבי עזה: "חמאס הוא אויבכם. הוא גוזל את משאביכם, מפיץ שקרים ורומס את זכויותיכם. הוא משתמש בכם כדי לשרת אינטרסים של טרור, הורס את הרצועה מבפנים ואינו מהסס לפגוע גם בילדיכם".

עדותו של אל־מסחאל מצטרפת לשורת קולות הולכים וגוברים בקרב תושבי עזה, המביעים בגלוי את תסכולם מהתנהלות חמאס, תוך האשמות על הפקרת הציבור ושימור כוחו המדומה של הארגון במחיר חייהם של אזרחים חפים מפשע.