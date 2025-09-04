דובר צה"ל ופיקוד העורף מזהירים כי הנפלים של הטיל, שהוגדר כ"מתפזר", עלולים להימצא ברחבי הארץ ומבקשים לדווח למשטרה

דובר צה"ל הודיע אמש כי בבוקר יורט טיל קרקע-קרקע ששוגר משטח תימן על ידי המורדים החות'ים. מבדיקה בשטח, עלה כי מדובר בטיל מסוג "מתפזר", שמתפצל לחלקים קטנים בעת פגיעתו.

בעקבות כך, צה"ל ופיקוד העורף קוראים לציבור לגלות ערנות ואחריות. בפיקוד העורף מזהירים כי "במקומות רבים בארץ עלולים להימצא נפלים על הקרקע" ומדגישים כי "כשאתם מתקרבים אליהם, אתם משחקים באש".

ההנחיות של פיקוד העורף לציבור הן להתרחק מהמקום, להרחיק סובבים ולדווח מיידית למשטרה במוקד 100. עוד מוסיפים בפיקוד העורף כי "חשוב להסביר לילדים עד כמה מסוכן להתקרב לנפלים" במיוחד עם פתיחת שנת הלימודים.