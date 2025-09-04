בבריטניה נעצרו יותר מ־12 אלף איש בשנה האחרונה בגין ציוצים ודעות פוליטיות. תחת ממשלת השמאל מתבצעים כ־30 מעצרים פוליטיים ביום

תחת ממשלת השמאל של מפלגת הלייבור, הפכו מעצרים פוליטיים לדבר שבשגרה. נתונים חדשים חושפים שמעצרים על רקע ביטויים פוליטיים הגיעו לשיא חסר תקדים. לפחות 30 אנשים נעצרים כל חודש, יותר מ-12 אלף נעצרו בשנה האחרונה על התבטאויות פוליטיות.

על פי תחקיר חדש של התקשורת הבריטית, תופעת המעצרים על רקע התבטאויות פוליטיות הפך לדבר שבשגרה. עשרות אנשים נעצרים כל יום תחת מה שמגדירה הממשלה כ"ביטויי שנאה". לאחרונה הנושא עלה לכותרות עם מעצרו של קצין משטרה לשעבר על ידי יחידת המשטרה בה שירת, לאחר שהביע התנגדות למדיניות הממשלה על רקע העלייה באנטישמיות במדינה.

אירוע נוסף שמשך תשומת לב בינלאומית הוא מעצרו של הקומיקאי גרהאם ליינהאם (57). ליינהאם, שעבר לאריזונה לאחר שטען כי נרדף על רקע דבריו נגד "המיליטנטיות של הפגנות להט"ב", נעצר עם נחיתתו בהית'רו. חמישה שוטרים חמושים גררו אותו ישירות לתא מעצר – בעקבות ציוצים ישנים שהוגדרו כעבירה.

המגמה מתפשטת גם לאזרחים מן השורה. שוטר פנסיונר בן 71, נעצר לאחר שהתבטא על חששו מהתחזקות האנטישמיות. גננת צעירה ישבה 31 חודשים בכלא רק בשל ציוץ תגובה על מקרה רצח שבוצע על ידי מהגרים, עד ששוחררה לאחר מאבק משפטי, אישה נוספת נעצרה לאחר שקיימה עצרת מחאה שקטה בה התפללה לבדה מול מרפאת הפלות.

היקף המעצרים עורר גל ביקורת נוקב כלפי ממשלת הלייבור, הנאשמת בפגיעה חסרת תקדים בחופש הביטוי. ארגוני זכויות מזהירים: בריטניה מתקרבת למציאות שבה כל ציוץ עלול להפוך לעבירה פלילית.