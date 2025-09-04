חבר הכנסת לשעבר, גדי איזנקוט, קורא לבני גנץ לפרוש מהפוליטיקה בעקבות הסקרים האחרונים. ב'כחול לבן' משיבים לו: "להפסיק להתעסק בסקרים"

חבר הכנסת לשעבר, גדי איזנקוט, שפרשת לפני כחודשיים ממפלגת 'המחנה הממלכתי', תוקף את שותפו לשעבר חבר הכנסת בני גנץ וקורא לו לפרוש מהפוליטיקה ולא להתמודד בבחירות הקרובות, וזאת בעקבות הסקרים בחלקם הוא לא עובר את אחוז החסימה.

בראיון לגלי צה"ל, אמר איזנקוט: "אם גנץ יהיה סביב אחוז החסימה, הוא צריך לפרוש".

בכחול לבן הגיבו לדבריו של איזנקוט ואמרו: "אנחנו מציעים לגדי חברנו להתעסק במה ישראל צריכה ולהפסיק להתעסק בסקרים. כחול לבן תגדל ותביא להקמת ממשלת הסכמות לאומית שתמנע את מלחמת האחים שאסטרטגיית הגושים מדרדרת אותנו אליה".