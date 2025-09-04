חבר הכנסת לשעבר, גדי איזנקוט, שפרשת לפני כחודשיים ממפלגת 'המחנה הממלכתי', תוקף את שותפו לשעבר חבר הכנסת בני גנץ וקורא לו לפרוש מהפוליטיקה ולא להתמודד בבחירות הקרובות, וזאת בעקבות הסקרים בחלקם הוא לא עובר את אחוז החסימה.
בראיון לגלי צה"ל, אמר איזנקוט: "אם גנץ יהיה סביב אחוז החסימה, הוא צריך לפרוש".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בכחול לבן הגיבו לדבריו של איזנקוט ואמרו: "אנחנו מציעים לגדי חברנו להתעסק במה ישראל צריכה ולהפסיק להתעסק בסקרים. כחול לבן תגדל ותביא להקמת ממשלת הסכמות לאומית שתמנע את מלחמת האחים שאסטרטגיית הגושים מדרדרת אותנו אליה".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
דן
מחכים שתוביל מפלגה! מאמינים בך ומעריכים את פועלך! עלה והצלח איזנקוט יקר10:39 04.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר