ארגון הטרור הרצחני חמאס הודיע אמש (רביעי) באופן מפתיע כי הוא מוכן לנהל משא ומתן על עסקה כוללת להחזרת כל החטופים. ההודעה הדרמטית מגיעה על רקע הודעה אגרסיבית ששיגר הנשיא האמריקני לשעבר דונלד טראמפ.
לפי הודעת חמאס, הארגון "מחדש את נכונותו לעסקה כוללת" בתמורה לשחרור מספר מוסכם של אסירים פלסטינים. ההסכם המבוקש יכלול גם סיום הלחימה, נסיגת צה"ל מהרצועה, פתיחת המעברים והתחלת תהליך השיקום. בנוסף, חמאס הסכים להקמת ממשל לאומי עצמאי שייקח אחריות על ניהול ענייני עזה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
התפתחות זו הגיעה זמן קצר לאחר שטראמפ פרסם ברשת החברתית בבעלותו מסר תקיף, בו קרא לחמאס "להחזיר מיד! את כל 20 החטופים". טראמפ הדגיש כי אין לו עניין בעסקה חלקית וכתב: "לא (להחזיר) 2 או 5 או 7!". הוא הוסיף כי שחרורם יביא לשינוי מהיר, וכי "זה פשוט יגמר!".
המתווך הפלסטיני-אמריקני, בחבח, חושף כי הודעתו של טראמפ היא זו שגרמה לשינוי בעמדת חמאס. לדבריו, "כשבחמאס ראו את הציוץ של טראמפ, השתכנעו שזה רשמי". המתווך הסביר כי תגובת הארגון הייתה "כמעט מיידית" והם הודיעו: "אנחנו מסכימים לעסקה הזו ורוצים עסקה כוללת. בואו נסיים, נמסור את כל החטופים ונקבל מספר מוסכם של אסירים פלסטינים, ובאותו הזמן תסתיים המלחמה".
אילן כהן
אתם מפרסמים שטויות, אתם מהדהדים את הרהורי ליבכם, אתם מהנדסים תודעה, אין שינוי בעמדת חמס כל זמן שהוא קורא ורואה ושומע את התקשורת הישראלית והאחרת שומע את אולפני התבהלה ופרשניו, כך הוא...
