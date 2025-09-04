אריאל כהנא טוען כי מצרים מפרה את הסכם השלום עם ישראל, וקורא לממשלה להשתמש בעסקת גז גדולה כמנוף כדי לאכוף את התנאים: "להפיק את לקחי השבעה באוקטובר"

עיתונאי 'ישראל היום', אריאל כהנא, מפרסם פוסט נוקב בו הוא טוען כי מצרים מפרה באופן שיטתי ומשמעותי את הסכם השלום עם ישראל, באמצעות הצבת כוחות בסיני בניגוד לנספח הצבאי. לדבריו, כוח הפקחים בסיני, בהובלת ארה"ב, מנוטרל מעבודתו, ובסיוע הצנזורה הישראלית, הציבור וההנהגה לא מודעים מספיק לנושא.

"לא, איני חושב שיש מחר מלחמה עם מצרים", מציין כהנא, אך הוא מדגיש כי יש כעת "עסקת גז ענקית, הכרחית למצרים, שמהווה מנוף רב עוצמה לישראל".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . איום חדש של מצרים על הכור הגרעיני

כהנא קורא להשתמש במנוף זה, ומבהיר כי "הביטחון קודם לכסף". הוא חושף כי ראש הממשלה ומזכירו הצבאי, רומן גופמן, מכירים את הנושא, והוכנסו לפרטי האירוע.

לדבריו, על הנהגת המדינה, יחד עם שר האנרגיה אלי כהן ובתמיכת בכירים בארה"ב, "להדוף את הלחצים העצומים שמגיעים גם מארה"ב, להפיק לקחי טבח 7 באוקטובר, ולהתנות את עסקת הגז בעמידה של מצרים בתנאי ההסכם מ-1979". בסיום דבריו, מביע כהנא תקווה כי עיתונאים ואנשי ציבור נוספים יכנסו לנושא כדי להביא לשינוי.