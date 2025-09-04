נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, התייחס בנאום שנשא בסין למעמדה של ישראל באיזור, והודה באופן מפתיע בעליונותה הטכנולוגית שהביאה אותה לעליונות איזורית בפער גדול מכל מדינות האיזור.
על פי הדיווח בחשבון חדשות איראן' ברשת X, פזשכיאן אמר בנאומו: "אם ישראל דוהרת לבדה באזור, זה בגלל הטכנולוגיה שנמצאת בידיה, בזכות עצמה, וגם בזכות ארה"ב ובעלות בריתה שתומכות בה".
הופ
לנשיא איראן יש אומץ לראות דברים נכוחה, זו הדרך היחידה האפשרית להשתפר. אצלנו אין אומץ כזה. מבלבלים את המוח על ריבונות. שימו לב שנשיא איראן אומר את הדברים בסין, שהיא...
לנשיא איראן יש אומץ לראות דברים נכוחה, זו הדרך היחידה האפשרית להשתפר. אצלנו אין אומץ כזה. מבלבלים את המוח על ריבונות. שימו לב שנשיא איראן אומר את הדברים בסין, שהיא מעצמה טכנולוגית, איך לומר, קצת יותר גדולה מישראל. מעניין מה נרקם שםהמשך 08:20 04.09.2025
מאיר
הכל נכון רק שלאירן יש יתרון עלינו בדבר אחד אין להם קפלניסטים וגם לא יהיו.08:22 04.09.2025
זו בדיוק הסיבה
שהם נראים כפי שהם נראים (גם מבחינה חיצונית - ומקווה שתבין את ההשוואה).08:25 04.09.2025
יתרון טכנולוגי לא קשור בכלום לביביסטים
יתרון טכנולוגי לא קשור בכלום לביביסטים08:40 04.09.2025
חח
בתגובה ל: יתרון טכנולוגי לא קשור בכלום לביביסטים
לקפלניסטים יש קשר לטכנולוגיה בדיוק כמו שיש להם קשר לעם ישראל08:50 04.09.2025
ה-ייטקיסט
לעם הנבחר יש את בורא עולם. כל השאר - שולי08:34 04.09.2025
הילה
לא זה סוד כוחה סוד כוחה זה הקב"ה08:56 04.09.2025
חח
הדבר שגורם לישראל לדהור קדימה וגם לטכנולוגיה זאת התורה הקדושה שנתן לו ה' יתברך. האיראנים משקיעים הון עתק בחינוך גבוה, וגם זוכים במדליות בתחרויות מדע. אז למה הכל אצלם דרדלה?...
הדבר שגורם לישראל לדהור קדימה וגם לטכנולוגיה זאת התורה הקדושה שנתן לו ה' יתברך. האיראנים משקיעים הון עתק בחינוך גבוה, וגם זוכים במדליות בתחרויות מדע. אז למה הכל אצלם דרדלה? כי ה' שונא את הנהגת הרשע שלהם.המשך 08:49 04.09.2025
