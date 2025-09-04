חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 04.09.2025 / 08:15

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, התייחס בנאומו למעמדה של ישראל באזור, ואמר כי "היא דוהרת לבדה בזכות הטכנולוגיה שנמצאת בידיה"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, התייחס בנאום שנשא בסין למעמדה של ישראל באיזור, והודה באופן מפתיע בעליונותה הטכנולוגית שהביאה אותה לעליונות איזורית בפער גדול מכל מדינות האיזור. על פי הדיווח בחשבון חדשות איראן' ברשת X, פזשכיאן אמר בנאומו: "אם ישראל דוהרת לבדה באזור, זה בגלל הטכנולוגיה שנמצאת בידיה, בזכות עצמה, וגם בזכות ארה"ב ובעלות בריתה שתומכות בה".

