נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, התייחס בנאום שנשא בסין למעמדה של ישראל באיזור, והודה באופן מפתיע בעליונותה הטכנולוגית שהביאה אותה לעליונות איזורית בפער גדול מכל מדינות האיזור.

על פי הדיווח בחשבון חדשות איראן' ברשת X, פזשכיאן אמר בנאומו: "אם ישראל דוהרת לבדה באזור, זה בגלל הטכנולוגיה שנמצאת בידיה, בזכות עצמה, וגם בזכות ארה"ב ובעלות בריתה שתומכות בה".

דבריו המפתיעים של נשיא איראן מעידים על הכרה בכוחה הטכנולוגי של ישראל, כגורם מרכזי המאפשר לה לבסס את מעמדה באזור, וחושפים אולי בפעם הראשונה כיצד ישראל נתפסת בעיני המשטר האיראני.