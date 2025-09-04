בתגובה לירי השלישי מתימן ביממה האחרונה, כ"ץ מאיים שוב על החות'ים ורומז על תקיפה נוספת קרובה של ישראל: "נשלים את כל עשרת המכות".

תקיפה נוספת בתימן בדרך? שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב הבוקר בדף הטוויטר שלו, בתגובה לירי השלישי ביממה האחרונה של הטילים מתימן וכתב: "החות'ים שוב ירו טילים לעבר ישראל. מכת חושך, מכת בכורות – נשלים את כל עשר המכות". עוד באותו נושא בפעם השלישית ביממה: טיל נורה הבוקר מתימן 06:41 | דוד פרוידיגר 2 0 😀 👏 בכך, רמז השר כ"ץ כי ישראל מתכננת לתקוף שוב בקרוב בתימן ולהנחית על החות'ים מכות נוספות. הבוקר שוגר טיל מתימן לעבר מדינת ישראל שנפל בים, ועל כן לא הפעיל התראות ולא שוגרו לעברו מיירטים. זו היתה הפעם השלישית ביממה האחרונה בה שוגר טיל לעבר ישראל, אחרי שתי האזעקות שהופעלו אתמול ברחבי המדינה.

תגיות: ירי מתימן, ישראל כ״ץ, שר הביטחון ישראל כ"ץ, תימן