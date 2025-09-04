בתגובה להצעת חמאס אמש לפיה הוא מוכן לדון בתנאים לעסקה מלאה לשחרור חטופים, הוציאה הלילה לשכת ראש הממשלה הודעה הדוחה את הדברים מכל וכל:
"לצערנו מדובר בעוד ספין של חמאס שאין בו דבר חדש", לשון ההודעה שיצאה מלשכת רוה"מ.
"המלחמה יכולה להסתיים מיד בתנאים שהקבינט קבע:
1. שחרור *כל* החטופים.
2. פירוק החמאס מנשקו.
3. פירוז הרצועה.
4. שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה.
5. הקמת ממשל אזרחי חלופי שאינו מחנך לטרור, אינו משלח טרור ואינו יאיים על ישראל.
רק תנאים אלו ימנעו מחמאס להתחמש מחדש ולחזור על טבח ה-7 באוקטובר שוב ושוב כפי שמבטיח", כך על פי ההודעה.
כאמור, לאור הלחץ הצבאי ורגע לפני כיבוש העיר עזה בשלב השני של מבצע מרכבות גדעון, חמאס הוציא אמש הודעה לפיו הוא מוכן למו"מ על מנת להגיע לעסקה לשחרור כלל החטופים. עם זאת, כחלק מתנאי העסקה שלו הוא מעוניין בהחזרת השליטה ברצועה לידיו ונסיגה מלאה של כוחותינו משטח הרצועה, לצד שחרור אלפי מחבלים. אומנם מדובר בהתקדמות מסויימת מצד חמאס, אך עדיין מבחינת ישראל אין די בכך.
אמש גם שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב להצעת חמאס וכתב "החמאס ממשיך לאחז עיניים ומשמיע מילים ריקות, אבל בקרוב יבין שעליו לבחור בין שתי אפשרויות: קבלת תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק, או שעזה תיהפך לתואמת רפיח ובית חאנון. צה"ל נערך במלוא העוצמה".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
רק נתניהו ה צ י ל את המדינה מהטבח והמדינה ברי סו ק חמאס, חיזבאללה, אסד והגרעין האיראני, הציל יותר מ 200 חטופים-ישחרר את השאר ויחסל לחלוטין את חמאס!!
רק נתניהו ה צ י ל את המדינה מהטבח והמדינה ברי סו ק חמאס, חיזבאללה, אסד והגרעין האיראני, הציל יותר מ 200 חטופים-ישחרר את השאר ויחסל לחלוטין את חמאס!!07:37 04.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מעניין מה היו : ציר פלדלפי , ציר נצרים , ציר מורג , רק עסקה חלקית , רק עסקה מלאה , אנחנו כפסע , רק נצחון מוחלט .... כולם ספינים של ממשלת החורבן הזו ... שעלתה לנו ב 2,000 חללים , 20,000 פצועים, 10,000 הלומי קרב , מאות קטועי גפיים , וכמה עשרות חיילים שהתאבדו .... ובזמן הזה ראש הממשלה עסוק , בהרס כל מוסדות המדינה , הצבא , הפרקליטות, הבג"ץ... ומצליח לדאוג לשני בניו שכמובן לא חיים פה .... לדירות בבריטניה וארה"ב ... ועדיין יש פה מאות אלפי אדיוטים שמצביעים לו , כי הוא מספק להם את מה שהם הכי אוהבים .... שנאה לאליטות , שינאה להייטק ,שינאה לאקדמיה , שינאה לאשכנזים , לא חשוב מה ... העיקר שיהיה את מי לשנוא ... לי זה מזכיר את היטלר , סטאלין , ומאו ... כולם סיפקו להמון הנבער את ה"אשם" בעליבותם ...
מעניין מה היו : ציר פלדלפי , ציר נצרים , ציר מורג , רק עסקה חלקית , רק עסקה מלאה , אנחנו כפסע , רק נצחון מוחלט .... כולם ספינים...
מעניין מה היו : ציר פלדלפי , ציר נצרים , ציר מורג , רק עסקה חלקית , רק עסקה מלאה , אנחנו כפסע , רק נצחון מוחלט .... כולם ספינים של ממשלת החורבן הזו ... שעלתה לנו ב 2,000 חללים , 20,000 פצועים, 10,000 הלומי קרב , מאות קטועי גפיים , וכמה עשרות חיילים שהתאבדו .... ובזמן הזה ראש הממשלה עסוק , בהרס כל מוסדות המדינה , הצבא , הפרקליטות, הבג"ץ... ומצליח לדאוג לשני בניו שכמובן לא חיים פה .... לדירות בבריטניה וארה"ב ... ועדיין יש פה מאות אלפי אדיוטים שמצביעים לו , כי הוא מספק להם את מה שהם הכי אוהבים .... שנאה לאליטות , שינאה להייטק ,שינאה לאקדמיה , שינאה לאשכנזים , לא חשוב מה ... העיקר שיהיה את מי לשנוא ... לי זה מזכיר את היטלר , סטאלין , ומאו ... כולם סיפקו להמון הנבער את ה"אשם" בעליבותם ...המשך 07:29 04.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר