בתגובה להודעת חמאס אמש ברקע הלחץ הצבאי לכיבוש עזה, לפיה הוא מוכן לדון בעסקה לשחרור כלל החטופים, בלשכת רוה"מ מגיבים: "מדובר בספין, אין חדש".

בתגובה להצעת חמאס אמש לפיה הוא מוכן לדון בתנאים לעסקה מלאה לשחרור חטופים, הוציאה הלילה לשכת ראש הממשלה הודעה הדוחה את הדברים מכל וכל:

"לצערנו מדובר בעוד ספין של חמאס שאין בו דבר חדש", לשון ההודעה שיצאה מלשכת רוה"מ.

"המלחמה יכולה להסתיים מיד בתנאים שהקבינט קבע:

1. שחרור *כל* החטופים.

2. פירוק החמאס מנשקו.

3. פירוז הרצועה.

4. שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה.

5. הקמת ממשל אזרחי חלופי שאינו מחנך לטרור, אינו משלח טרור ואינו יאיים על ישראל.

רק תנאים אלו ימנעו מחמאס להתחמש מחדש ולחזור על טבח ה-7 באוקטובר שוב ושוב כפי שמבטיח", כך על פי ההודעה.

כאמור, לאור הלחץ הצבאי ורגע לפני כיבוש העיר עזה בשלב השני של מבצע מרכבות גדעון, חמאס הוציא אמש הודעה לפיו הוא מוכן למו"מ על מנת להגיע לעסקה לשחרור כלל החטופים. עם זאת, כחלק מתנאי העסקה שלו הוא מעוניין בהחזרת השליטה ברצועה לידיו ונסיגה מלאה של כוחותינו משטח הרצועה, לצד שחרור אלפי מחבלים. אומנם מדובר בהתקדמות מסויימת מצד חמאס, אך עדיין מבחינת ישראל אין די בכך.

אמש גם שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב להצעת חמאס וכתב "החמאס ממשיך לאחז עיניים ומשמיע מילים ריקות, אבל בקרוב יבין שעליו לבחור בין שתי אפשרויות: קבלת תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק, או שעזה תיהפך לתואמת רפיח ובית חאנון. צה"ל נערך במלוא העוצמה".