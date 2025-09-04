בפעם השלישית ביממה האחרונה נורה לפני כשעה טיל מתימן לעבר ישראל. הטיל נפל בים ועל כן לא הופעלו התראות או אזעקות ברחבי הארץ

בפעם השלישית ביממה האחרונה נורה טיל מתימן לעבר מדינת ישראל. בשעה 05:40 בבוקר הוציא דובר צה"ל את ההודעה לפיה מערכות ההגנה זיהו שיגור מתימן לעבר ישראל וכי הם פועלים לסכלו". עם זאת, מלבד ההודעה הזו לא הופעלו התראות או אזעקות באפליקציות השונות ובפיקוד העורף.

זמן קצר לאחר מכן נמסר מדובר צה"ל כי "לפני זמן קצר, טיל ששוגר מתימן נפל בשטח פתוח מחוץ לשטח מדינת ישראל. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות". ואכן, על פי דיווחים שונים, הטיל נפל בים.

אתמול שוגרו פעמיים טילים לעבר ישראל. הפעם הראשונה באיזור השעה 9:30 בבוקר, אז שוגר טיל בעל ראש נפץ מתפצל, שהפעיל אזעקות באיזור גוש דן והמרכז. אחר הצהריים שוגר טיל נוסף שהפעיל התראות באיזור חברון וים המלח. בנוסף, שוגרו אתמול מספר כטב"מים לאורך היום שיורטו לפני שנכנסו לגבולות המדינה ולא הפעילו התראות.