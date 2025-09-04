בפעם השלישית ביממה האחרונה נורה טיל מתימן לעבר מדינת ישראל. בשעה 05:40 בבוקר הוציא דובר צה"ל את ההודעה לפיה מערכות ההגנה זיהו שיגור מתימן לעבר ישראל וכי הם פועלים לסכלו". עם זאת, מלבד ההודעה הזו לא הופעלו התראות או אזעקות באפליקציות השונות ובפיקוד העורף.
זמן קצר לאחר מכן נמסר מדובר צה"ל כי "לפני זמן קצר, טיל ששוגר מתימן נפל בשטח פתוח מחוץ לשטח מדינת ישראל. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות". ואכן, על פי דיווחים שונים, הטיל נפל בים.
אתמול שוגרו פעמיים טילים לעבר ישראל. הפעם הראשונה באיזור השעה 9:30 בבוקר, אז שוגר טיל בעל ראש נפץ מתפצל, שהפעיל אזעקות באיזור גוש דן והמרכז. אחר הצהריים שוגר טיל נוסף שהפעיל התראות באיזור חברון וים המלח. בנוסף, שוגרו אתמול מספר כטב"מים לאורך היום שיורטו לפני שנכנסו לגבולות המדינה ולא הפעילו התראות.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
ארמנדו בורץ
לדעתי ברור שאנחנו מדברים בפעילות חוטית כגרורה אירנית הואיל ו: א)אין לתימן עצמה סכסוך גבולות עם ישראל וב) גם לאחר נזק מאוד גדול תימן לא נרתעת . ולכן ישראל...
לדעתי ברור שאנחנו מדברים בפעילות חוטית כגרורה אירנית הואיל ו: א)אין לתימן עצמה סכסוך גבולות עם ישראל וב) גם לאחר נזק מאוד גדול תימן לא נרתעת . ולכן ישראל חייבת לתקוף במקביל בתימן ובאירןהמשך 07:41 04.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רק מושחתיהו ....
לא נורא, אנחנו כפסע ... רק נצחון מוחלט ... ובכל מקרה הילדים שלי בבריטניה וארה"ב ... וכן דאגתי להם לדירה שם ...07:32 04.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר