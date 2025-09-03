בכיסו של סינוואר נמצא פתק עם שרטוט סודי של רשת המנהרות בתל א-סולטן – עדות מוחשית לדרך שבה ניסה להימלט מכוחות צה"ל לפני סופו

יחיא סינוואר, מנהיג חמאס בעזה ואדריכל טבח 7 באוקטובר, חי במשך זמן רב מתחת לאדמה – במנהרות שחפר ארגונו מתחת לרצועה. הערב (רביעי) נחשף ב"מהדורה המרכזית" של חדשות 12 פרט יוצא דופן מחיסולו.

במהדורה חשף העיתונאי ניר דבורי פתק שנמצא בכיסו, ועליו שרטוט מפורט של רשת המנהרות בשכונת תל א-סולטן שברפיח, שם סיים את חייו.

על פי ההערכות, סינוואר צייר בעצמו את המפה, ששימשה אותו להתמצאות במבוך התת-קרקעי ולאפשרות להימלט במהירות מכוחות צה"ל. הדף, שספג את דמו לאחר שנורה על ידי הלוחמים, כולל שמות קוד שנתן סינוואר למרחבי שהייה במנהרות הסמוכות – מקומות שבהם ככל הנראה הסתתר בזמן שהכוחות פעלו מעל הקרקע.

במשך חודשים ארוכים ניסה סינוואר להמשיך לנהל את המערכה ממעמקי המנהרות, אך ככל שצה"ל העמיק את פעולותיו והשמיד את התשתית התת-קרקעית ברפיח – נאלץ לצאת החוצה ולהתחבא מעל פני השטח. ההחלטה הזו הייתה גם זו שחתמה את גורלו: לפני כשנה, כוחות הביטחון חיסלו אותו בשכונת תל א-סולטן – לצד סיום שלטונו והקריירה של מי שנחשב לסמל האכזריות של חמאס.