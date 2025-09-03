שר הביטחון השיב להצעת חמאס להיכנס לעסקה כוללת ואמר כי אלו מילים ריקות ובקרוב חמאס יבין כי או שיקבל את תנאי ישראל לסיום המלחמה או שעזה תיהפך לרפיח

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב הערב להודעת חמאס ששבו והציעו להיכנס לעסקה כוללת תמורת סיום המלחמה ונסיגת צה"ל מהרצועה.

"החמאס ממשיך לאחז עיניים ומשמיע מילים ריקות, אבל בקרוב יבין שעליו לבחור בין שתי אפשרויות: קבלת תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק, או שעזה תיהפך לתואמת רפיח ובית חאנון."

כ"ץ הוסיף וסיכם כי "צה"ל נערך במלוא העוצמה."

תגובתו של כ"ץ באה בעקבות הודעת חמאס הערב בה נאמר כי "הארגון מחדש את נכונותו לעסקה כוללת בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטינים, במסגרת הסכם שיביא לסיום הלחימה, נסיגת צה"ל מעזה, פתיחת המעברים והתחלת תהליך השיקום."

עוד מסר חמאס כי הוא מאשר את הסכמתו להקמת ממשל לאומי עצמאי של טכנוקרטים שייקח אחריות מלאה על ניהול ענייני הרצועה בכל התחומים.