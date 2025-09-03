לחוץ מכיבוש עזה? ארגון הטרור חמאס מודיע הערב (רביעי) כי הם מוכנים להיכנס למשא ומתן על עסקה כוללת.
בהודעה שפרסם נאמר כי "הארגון מחדש את נכונותו לעסקה כוללת בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטינים, במסגרת הסכם שיביא לסיום הלחימה, נסיגת צה"ל מעזה, פתיחת המעברים והתחלת תהליך השיקום."
עוד מסר חמאס כי הוא מאשר את הסכמתו להקמת ממשל לאומי עצמאי של טכנוקרטים שייקח אחריות מלאה על ניהול ענייני הרצועה בכל התחומים.
מוקדם יותר הערב אמר הרמטכ"ל בנאום שנשא כי ידו הארוכה של צה"ל מורגשת בזירות רבות: "בימים האחרונים פגענו במחבלי חמאס – בכירים ופעילים, תקפנו תשתיות וחוסלו בכירים חות'ים בתימן, לצד פגיעה מדויקת במטרות חיזבאללה בלבנון, סיכול טרור באיו"ש, חיזוק הגנה בגבול סוריה ושימור מוכנות רב-זירתית מול מגוון איומים."
זמיר הוסיף והדגיש כי המערכה הנוכחית תימשך, עד להשלמת היעדים, שחרור החטופים והכרעת החמאס. "המלחמה לא תסתיים עד להשלמת המשימה – החזרת כל חטופינו והכרעת חמאס". התחייב זמיר.
רון
לא ייצא מזה שום דבר22:35 03.09.2025
עדינה גאום
הלוואי שזה המצב. מי ייתן ויעצרו את נתניהו מיטרפוד עיסקה נוספת.22:43 03.09.2025
אדיר המלך
להשמיד את עזה ואת פלסטין לכבוש הכול22:42 03.09.2025
מסבנד פריבה
לתת תשובה חיובית להצעה של חמאס.22:42 03.09.2025
חמאס בלחץ
עבודה בעיניים. מתדלק את ה"מחאה" כדי שימשיכו לשרוף את המדינה. אין מצב שחמאס ישחרר את כל החטופים בעיסקה אחת כוללת. הוא ישאיר אצלו מספר חטופים (צונגאוקר? כהן? אנגרסט?) עד שיחזור לכוחו וזה יקח...
עבודה בעיניים. מתדלק את ה"מחאה" כדי שימשיכו לשרוף את המדינה. אין מצב שחמאס ישחרר את כל החטופים בעיסקה אחת כוללת. הוא ישאיר אצלו מספר חטופים (צונגאוקר? כהן? אנגרסט?) עד שיחזור לכוחו וזה יקח שנים! העוטף שוב יופקר,הטבח והמלחמה שתבוא אחריו יהיו קשים בהרבה!המשך 23:18 03.09.2025
חח
אפשר לשחרר אותם מהעולם הזה לגהנום23:11 03.09.2025
