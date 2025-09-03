לקראת הרחבת הפעולה בעזה, חמאס הודיע כי הוא מוכן לעסקה כוללת שתכלול שחרור אסירים פלסטינים, נסיגת צה"ל מעזה ותחילת תהליך שיקום הרצועה

לחוץ מכיבוש עזה? ארגון הטרור חמאס מודיע הערב (רביעי) כי הם מוכנים להיכנס למשא ומתן על עסקה כוללת.

בהודעה שפרסם נאמר כי "הארגון מחדש את נכונותו לעסקה כוללת בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטינים, במסגרת הסכם שיביא לסיום הלחימה, נסיגת צה"ל מעזה, פתיחת המעברים והתחלת תהליך השיקום."

עוד מסר חמאס כי הוא מאשר את הסכמתו להקמת ממשל לאומי עצמאי של טכנוקרטים שייקח אחריות מלאה על ניהול ענייני הרצועה בכל התחומים.

מוקדם יותר הערב אמר הרמטכ"ל בנאום שנשא כי ידו הארוכה של צה"ל מורגשת בזירות רבות: "בימים האחרונים פגענו במחבלי חמאס – בכירים ופעילים, תקפנו תשתיות וחוסלו בכירים חות'ים בתימן, לצד פגיעה מדויקת במטרות חיזבאללה בלבנון, סיכול טרור באיו"ש, חיזוק הגנה בגבול סוריה ושימור מוכנות רב-זירתית מול מגוון איומים."

זמיר הוסיף והדגיש כי המערכה הנוכחית תימשך, עד להשלמת היעדים, שחרור החטופים והכרעת החמאס. "המלחמה לא תסתיים עד להשלמת המשימה – החזרת כל חטופינו והכרעת חמאס". התחייב זמיר.