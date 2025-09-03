צה"ל הודיע כי תקף לפני זמן קצר יעדים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. התקיפה בוצעה באמצעות כלי טיס של חיל האוויר באזור כפר אנצריה.
על פי ההודעה, באחד היעדים שהותקפו אוחסנו כלים הנדסיים ששימשו את הארגון לשיקום וקידום "מתווי טרור". במקביל, תקף צה"ל משגר רקטות של חיזבאללה במרחב אל ג'בין.
מדובר צה"ל נמסר כי הימצאותם של הכלים ההנדסיים והמשגר מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון, וכי צה"ל ימשיך לפעול "על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".
אוחיון ג'קי
יישר כ"ח ל צ ה ל על העירות לביטחון ישראל22:36 03.09.2025
מאיר
אין עוד מלבדו22:54 03.09.2025
יישר כ"ח ל צ ה ל על העירות לביטחון ישראל22:36 03.09.2025
