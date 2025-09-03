ברקע השיח על החלת ריבונות, ריקלין קורא לישראל לא להחמיץ הזדמנות נוספת: "צריך לקחת גם סיפוח חלקי – אסור לחזור על הטעות ההיסטורית שתשאיר אותנו בלי כלום"

על רקע הדיונים המדיניים והאפשרות להחלת ריבונות ישראלית על חלקים מיהודה ושומרון, פרסם היום (רביעי) הפרשן הפוליטי שמעון ריקלין פוסט חריף ברשתות החברתיות. בדבריו קרא למנהיגי הימין שלא להחמיץ שוב הזדמנות היסטורית, גם אם מדובר במהלך חלקי בלבד.

ריקלין פתח בביקורת כלפי הנהגת הימין וטען כי ההיגיון המדיני של ראשוני המדינה הולך ונעלם: "בגלל שיורשי מפא״י הפכו לקפלניסטים וקצת ירדו מהפסים. עם ישראל חסר את ההיגיון שהנחה את מדינת ישראל בשנותיה הראשונות: נותנים לך – תקח. אל תתנה תנאים. אל תדרוש את הכל. תיקח".

בהמשך התייחס למועצת יש"ע ולשרים בליכוד, שלדבריו אינם מבינים את "גודל השעה" ודורשים ריבונות מלאה בלבד: "אני כותב את זה לנוכח האפשרות ששוב מועצת ישע ושרים בליכוד שתומכים בה לא מבינים את גודל השעה. ואת הנדירות שלה. ודורשים ריבונות מלאה או לא כלום. כי לדעתי, אם נותנים לנו סיפוח רק של מעלה אדומים – צריך לקחת. נותנים לנו סיפוח רק של הבקעה – לקחת".

ריקלין הדגיש כי למרות שהקהילה הבינלאומית מתנגדת, ישראל חייבת לדעת לנצל כל פתח שנפתח: "כל העולם כמעט נגד המהלך ההיסטורי הזה של שיבת ישראל לארצו, לארצו ממש – לארץ המקרא. הייתי כבר פעם אחת עם ראש הממשלה בוושינגטון, עת היה נדמה שרוב השטח של יו״ש יעבור לריבונות ישראלית. ומעבר לקושנר ומדינות המפרץ גם מועצת יש״ע טירפדה את המהלך. אסור לחזור על הטעות ההיסטורית הזו שעלולה להשאיר אותנו שוב בלי כלום".

לסיום כתב ריקלין קריאה חד־משמעית להנהגה הישראלית: "צריך סיפוח של מה שיש. לחץ באזורים שלא סופחו על הערבים להגר משם. לספח גם אותם בהמשך. עד להשבת כל מולדת התנ״ך לעם היהודי. אבל בשכל. בבקשה סוף מעשה במחשבה תחילה. בבקשה".