סקר i24NEWS מגלה כי איחוד פוליטי בין בנט, ליברמן ואיזנקוט מזנק ל־33 מנדטים ועוקף את הליכוד. במקביל, מפלגה חדשה בראשות ראש המוסד לשעבר זוכה ל-4 מנדטים בלבד

המערכת הפוליטית ממשיכה לרתוח על רקע הדיונים בחוק הגיוס, מחאות משפחות החטופים וההיערכות למבצע קרקעי בעזה – ובמקביל סקר חדש מציג טלטלה דרמטית במפת המנדטים.

בסקר i24NEWS שבוצע באמצעות מכון "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון, ושודר הערב (רביעי) במהדורה המרכזית, נבחנה תמונת המצב הפוליטית נכון ל־3 בספטמבר 2025. הסקר נערך בקרב 513 נשאלים בני 18+, עם טעות דגימה של 4.4%.

על פי התוצאות, מפלגת "בנט 2025" החדשה מזנקת ל־20 מנדטים – על חשבון יש עתיד של יאיר לפיד, שמתרסקת לארבעה מנדטים בלבד. כחול לבן ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.

תמונת הגושים בתרחיש זה: הקואליציה בראשות נתניהו עומדת על 59 מנדטים, גוש השינוי 51, והמפלגות הערביות 10.

עוד נבדק תרחיש שבו בנט מתאחד עם אביגדור ליברמן וגדי איזנקוט. במקרה כזה זוכה הרשימה המאוחדת ל־33 מנדטים – יותר מהליכוד שמקבל 27 בלבד. בתרחיש הזה, הקואליציה מחזיקה ב־62 מנדטים מול 47 לאופוזיציה, ו־11 למפלגות הערביות. מפלגת יש עתיד, כמו גם כחול לבן ובל"ד, לא עוברות את אחוז החסימה. מפלגה שתוקם בראשות כהן הייתה מקבלת 4 מנדטים – מה שממקם אותה ממש על סף אחוז החסימה.

בנוגע לשאלה על ההתאמה לראשות הממשלה: 48% מהנשאלים השיבו כי נתניהו מתאים ביותר, 39% ציינו את נפתלי בנט, ו־13% ענו שאינם יודעים. בסקר נוסף של i24NEWS באותו מדגם, 48% בחרו שוב בנתניהו, 36% בגדי איזנקוט, ו־16% לא הכריעו.