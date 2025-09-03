מבקר המדינה השיב לנתניהו לאחר שהאחרון תקף את הדו"ח על מחדלי הממשלה בעורף במלחמה: "על ראש הממשלה לפעול לתיקון הליקויים שפורטו"

בעקבות תגובתו של נתניהו לדו"ח שפרסם הבוקר, תקף הערב מבקר המדינה את ראש הממשלה על כך שזלזל במסקנות הדוח ובהטלת האחריות על כישלון הממשלה בטיפול בעורף במהלך המלחמה.

בהודעה שפרסם מבקר המדינה נכתב כי "הדוח שפורסם היום מתמקד בניהול הממשלתי של התחום האזרחי במהלך מלחמת חרבות ברזל. תוצאות הפערים והכשלים בדוח זה באו לידי ביטוי באיכות המענה שסיפקה הממשלה לתושבי ישראל בשורה ארוכה של תחומים. על ראש הממשלה לפעול לתיקון הליקויים שפורטו בדוח."

עוד נאמר כי "משרד מבקר המדינה מצוי בתהליכי ביקורות רבים בכל הנוגע לטיפול הממשלתי בתחומים האזרחיים, לצד ביקורות על ליבת הכשל שקדם לטבח 7.10. עם השלמתם הדוחות יתפרסמו לציבור."

"מבקר המדינה וצוותי הביקורת ימשיכו במילוי תפקידם הציבורי חרף ההתקפה מצד ראש הממשלה, יו"ר האופוזיציה וגורמים מבוקרים אחרים בעת האחרונה. ביקורת על פעולתם של כלל הדרגים – המדיני, הצבאי והאזרחי, תימשך כפי שהודיע המבקר מהרגע הראשון".

מוקדם יותר הערב הגיב נתניהו להאשמות נגדו בדו"ח וכתב כי "הדוח מתעלם לחלוטין מכך שמדובר במלחמה קיומית בהיקף שלא ידעה המדינה בכל שנותיה ונפתחה ללא התראה מוקדמת וכאשר לא היו תקדימים לפעול על פיהם. ממשלת ישראל הצליחה לפעול באופן מיידי ויצרה שיטת עבודה מתאימה למצב חירום ייחודי שהתקיים."

לדבריו "הדוח אינו מבוסס על נתונים מלאים ומעודכנים ואינו נותן שום ביטוי לעשייה האדירה של ממשלת ישראל לאורך המלחמה שמתנהלת עד היום."

בסיום הודעתו כתב "התזמון בפרסום הדוח ערב הכניסה והשתלטות על העיר עזה, שהיא שלב קריטי בהכרעת החמאס, תמוהה ומעלה סימני שאלה ביחס למטרת הפרסום והמסקנות שבדוח."