במצעד הצבאי בבייג'ינג, כשהמצלמות קלטו אותם בלי שהתכוונו – שני המנהיגים דיברו לא על נשק גרעיני, אלא על סוד חיי הנצח

אירוע יוצא דופן התרחש הבוקר (ד') בבייג'ינג, כאשר מצלמות הטלוויזיה הממלכתית של סין קלטו, ככל הנראה שלא ביודעין, את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא סין שי ג'ינפינג משוחחים על רעיון כמעט בלתי נתפס – האפשרות להאריך את חיי האדם באופן דרמטי, אולי אף להגיע לחיי נצח, בזכות פריצות דרך בתחום הביוטכנולוגיה.

ההקלטה בוצעה בזמן שהשניים צעדו יחדיו למצעד הצבאי הענקי בכיכר טיאננמן, שבו הצבא הסיני הציג טילים גרעיניים וכלי נשק מתקדמים. בשידור של רשות השידור הסינית CGTN, שלטענתה צפו בו 1.9 מיליארד גולשים ועוד כ־400 מיליון צופים בטלוויזיה, נשמע מתורגמן מטעם פוטין אומר לשי: "הביוטכנולוגיה מתקדמת באופן מתמיד. ניתן להשתיל שוב ושוב איברים אנושיים. ככל שאתה חי יותר, כך תהפוך לצעיר יותר, ותוכל להשיג חיי נצח".

שי השיב כי יש חוקרים החוזים שבמהלך המאה הנוכחית עשויים בני אדם להגיע לגיל 150. בהמשך היום, במסיבת עיתונאים בבייג'ינג, התייחס פוטין לנושא ואישר כי אכן שוחח עם שי על הארכת חיי אדם. לדבריו, "ההתפתחויות המודרניות בתחום הרפואה, כולל החלפת איברים, מעניקות לאנושות תקווה שתוחלת החיים הפעילה לא תהיה כפי שהיא כיום – אלא תוארך משמעותית".

הדברים זכו לתהודה עצומה ברשתות החברתיות, במיוחד לנוכח העובדה שפוטין ושי – שניהם בני 72 – מחזיקים בשלטון שנים רבות, ונחשבים מנהיגים שאינם מתכוונים לפנות את מקומם. פוטין שינה את החוקה כדי שיוכל להמשיך לכהן לפחות עד 2036, ושי שבר את המסורת המפלגתית והערכות הן כי ישלוט כל חייו.