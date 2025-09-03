ראש הממשלה נתניהו דוחה את "המסקנות המופרכות" לדבריו העולות מהדוח אותו פרסם מבקר המדינה בכישלון הממשלה מול העורף. "משיגים הישגים היסטוריים חסרי תקדים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב (רביעי) לדוח מבקר המדינה שהאשים את הממשלה בכישלון הטיפול בעורף הישראלי במלחמת חרבות ברזל: "בעוד ממשלת ישראל משיגה הישגים היסטוריים חסרי תקדים ששינו את פני המזרח תיכון, דוח מבקר המדינה עוסק בהערות שוליים חסרות חשיבות אמיתית."

לדברי נתניהו: "ב-7 באוקטובר 2023 נכפתה על ישראל מלחמה מ-7 חזיתות. הדוח מתעלם לחלוטין מכך שמדובר במלחמה קיומית בהיקף שלא ידעה המדינה בכל שנותיה ונפתחה ללא התראה מוקדמת וכאשר לא היו תקדימים לפעול על פיהם. ממשלת ישראל הצליחה לפעול באופן מיידי ויצרה שיטת עבודה מתאימה למצב חירום ייחודי שהתקיים."

"הדוח אינו מבוסס על נתונים מלאים ומעודכנים ואינו נותן שום ביטוי לעשייה האדירה של ממשלת ישראל לאורך המלחמה שמתנהלת עד היום. במהלך המלחמה, ישראל הכתה קשות בחמאס ובחיזבאללה וחיסלה את צמרת ההנהגה שלהם, הובילה לנפילת משטר אסד בסוריה, והסירה מעליה שני איומים קיומיים מאיראן – איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. כל זאת, במקביל לניהול תוכנית לשיקום העורף וטיפול במפונים, בנפגעים ובמשפחות החטופים."

עוד הגיב נתניהו כי "הממשלה הקצתה למשימות אלה עשרות מיליארדי ש"ח, הקימה מנהלת ״תקומה״ בדרום, מנהלת "תנופה" בצפון ומנהלת חטופים. כתוצאה ישירה מפעילות הממשלה, שנת הלימודים נפתחה בהצלחה כאשר 95% מתלמידי הצפון חזרו ללמוד בבתי הספר ביישוביהם, לרבות ישובים צמודי גדר. תודות לניהול הכלכלי של הממשלה, כלכלת ישראל נשארה עוצמתית, שער השקל התחזק, הבורסה בשיא וישראל קיבלה יותר השקעות מחו"ל (מו"פ) מכל מדינה אחרת, מלבד ארה"ב."

נתניהו אף התגאה והוסיף: "רק לפני ימים אחדים, השבועון הנודע "פורבס" דירג את מדינת ישראל בין עשר המדינות החזקות בעולם". ראש הממשלה דוחה את המסקנות המופרכות העולות מהדוח ורואה בו כמסמך בלתי רלוונטי.

עוד נמסר כי "התזמון בפרסום הדוח ערב הכניסה והשתלטות על העיר עזה, שהיא שלב קריטי בהכרעת החמאס, תמוהה ומעלה סימני שאלה ביחס למטרת הפרסום והמסקנות שבדוח. ראש הממשלה נתניהו קיים את הבטחתו לשנות את פני המזרח תיכון, תוך ניהול מערכה מדינית, ביטחונית ואזרחית בנחישות ובאחריות, לשם החזרת כל חטופינו ומימוש יתר מטרות המלחמה."