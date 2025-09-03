שני מחבלי חיזבאללה חוסלו בתוך זמן קצר ב-2 כפרים שונים בדרום לבנון. מדובר צה"ל נמסר שאחד מהם היה אחראי על הקשר בין הארגון לתושבי הכפר בו התגורר

כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל מוקדם יותר היום (ד') בהכוונת אוגדה 91, את המחבל עבד אלמנעם מוסא סוידאן מארגון הטרור חיזבאללה, במרחב יאטר שבדרום לבנון.

המחבל שימש כנציג המקומי של ארגון הטרור בכפר יאטר, בתפקידו היה אחראי על הקישור בין ארגון הטרור חיזבאללה לבין תושבי הכפר בנושאים כלכליים וצבאיים.

במסגרת תפקידו, פעל המחבל להשתלטות על נכסים פרטיים לצרכי טרור כמו השכרת בתים לטובת אחסון אמצעי לחימה ומעקב.

במקביל, צה"ל תקף וחיסל בהכוונת אוגדה 210, מחבל שפעל בארגון הטרור ׳הפלוגות הלבנוניות׳, בהכוונת ארגון הטרור חיזבאללה בכפר שבעא שבדרום לבנון.

מצה"ל נמסר כי פעילותיהם של המחבלים היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל.