ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה שאין משילות במדינה, בגלל היעדר אכיפה נגד מפגינים ופורעים. "איפה האכיפה? היא לא קיימת. אין פה אכיפה בררנית – אין פה אכיפה בכלל, והדבר הזה חייב להשתנות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, מפרסם הערב (ד') סרטון מוקלט מלשכתו, בו הוא מאשים את גורמי האכיפה בהצתת השריפות בשכונת רחביה.

הדברים של נתניהו מגיעים על רקע סדרת ההצתות באזורים שסביב ביתו הפרטי ברחוב עזה בשכונה הירושלמית הוותיקה. פעילי שמאל שרפו פחים וגרמו לרכב של קצין במילואים לעלות באש. המשטרה הודיעה הערב כי תפסה שני חשודים בני 60 ו-80 החשודים בהצתה.

"אין אכיפה, וכשאין אכיפה – יש הסלמה"

״בדמוקרטיה הפגנה זה דבר לגיטימי. אבל מה שקורה בהפגנות הממומנות, המאורגנות, הפוליטיות נגד הממשלה, שהן פרצו כל גבול – הם משחיתים רכוש, הם חוסמים כבישים, הם מאמללים מיליוני אזרחים, הם רודפים אחרי נבחרי ציבור ואחרי הילדים שלהם, לגן ולבתי הספר.

הם מאיימים יום יום לרצוח אותי, את ראש הממשלה, ואת בני משפחתי, והם גם עוסקים בהצתות. הם אמרו שהם יקיפו את ביתי, בית ראש הממשלה, בטבעת של אש, ממש כמו פלנגות פשיסטיות.

אז הם הדליקו אש, ברחוב חרל"פ, ממש ליד הבית, והאש הזאת הציתה גם מכונית. המכונית היא של סרן במילואים יואב בר ישי, הוא הנכד של יעקב נאמן שהיה שר אוצר ושר משפטים נפלא במדינת ישראל.

השנה יואב שירת כ-260 יום, סבב שלישי שלו, גם בעזה גם בלבנון. הוא משרת כקצין בסיירת שריון. יש לו 3 בנות. הם שרפו את המכונית, ואשתו לא יכולה לקחת את הילדים, אז הם מתנדבים לממן את הקנייה של המכונית החדשה. אל תעשו טובות. אל תצחיקו אותנו. אתם מדברים על דמוקרטיה? אתם מדברים ומתנהגים בדיוק כמו פשיסטים.

מה שקורה פה זה דבר פשוט – אין אכיפה, וכשאין אכיפה – יש הסלמה. ואכן הם התחילו בפריצת מחסומים ואחר כך ניסיון לפרוץ גדרות, ואחר כך הם יורים פצצות תאורה שכמעט שרפו מאבטחת למוות ליד הבית שלי, ועכשיו הם עושים טבעת של אש.

איפה האכיפה? היא לא קיימת. אין פה אכיפה בררנית – אין פה אכיפה בכלל, והדבר הזה חייב להשתנות. זה מה שאני דורש מגורמי האכיפה. זה מה שעם ישראל דורש כדי לקיים פה דמוקרטיה”.