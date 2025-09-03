ראש הממשלה בנימין נתניהו, מפרסם הערב (ד') סרטון מוקלט מלשכתו, בו הוא מאשים את גורמי האכיפה בהצתת השריפות בשכונת רחביה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
הדברים של נתניהו מגיעים על רקע סדרת ההצתות באזורים שסביב ביתו הפרטי ברחוב עזה בשכונה הירושלמית הוותיקה. פעילי שמאל שרפו פחים וגרמו לרכב של קצין במילואים לעלות באש. המשטרה הודיעה הערב כי תפסה שני חשודים בני 60 ו-80 החשודים בהצתה.
"אין אכיפה, וכשאין אכיפה – יש הסלמה"
״בדמוקרטיה הפגנה זה דבר לגיטימי. אבל מה שקורה בהפגנות הממומנות, המאורגנות, הפוליטיות נגד הממשלה, שהן פרצו כל גבול – הם משחיתים רכוש, הם חוסמים כבישים, הם מאמללים מיליוני אזרחים, הם רודפים אחרי נבחרי ציבור ואחרי הילדים שלהם, לגן ולבתי הספר.
הם מאיימים יום יום לרצוח אותי, את ראש הממשלה, ואת בני משפחתי, והם גם עוסקים בהצתות. הם אמרו שהם יקיפו את ביתי, בית ראש הממשלה, בטבעת של אש, ממש כמו פלנגות פשיסטיות.
אז הם הדליקו אש, ברחוב חרל"פ, ממש ליד הבית, והאש הזאת הציתה גם מכונית. המכונית היא של סרן במילואים יואב בר ישי, הוא הנכד של יעקב נאמן שהיה שר אוצר ושר משפטים נפלא במדינת ישראל.
השנה יואב שירת כ-260 יום, סבב שלישי שלו, גם בעזה גם בלבנון. הוא משרת כקצין בסיירת שריון. יש לו 3 בנות. הם שרפו את המכונית, ואשתו לא יכולה לקחת את הילדים, אז הם מתנדבים לממן את הקנייה של המכונית החדשה. אל תעשו טובות. אל תצחיקו אותנו. אתם מדברים על דמוקרטיה? אתם מדברים ומתנהגים בדיוק כמו פשיסטים.
מה שקורה פה זה דבר פשוט – אין אכיפה, וכשאין אכיפה – יש הסלמה. ואכן הם התחילו בפריצת מחסומים ואחר כך ניסיון לפרוץ גדרות, ואחר כך הם יורים פצצות תאורה שכמעט שרפו מאבטחת למוות ליד הבית שלי, ועכשיו הם עושים טבעת של אש.
איפה האכיפה? היא לא קיימת. אין פה אכיפה בררנית – אין פה אכיפה בכלל, והדבר הזה חייב להשתנות. זה מה שאני דורש מגורמי האכיפה. זה מה שעם ישראל דורש כדי לקיים פה דמוקרטיה”.
מה דעתך בנושא?
16 תגובות
1 דיונים
שירי מנתניה
הוא מדבר על "ממומנות"? סוכנים קטארים ממומנים ע"י קטאר-חמאס היו בלשכתו. הוא מדבר על אכיפה? מוציא סרטוני הסתה נגד השב"כ , בשביל שלא יאכפו את החוק נגד בגידה במדינה. עדיף, שישתוק!20:02 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים מאיר ויזניצר
בוקר טוב אליהו, איפה הייתה 30 שנה ? עכשיו שזה פוגע בך, אתה נזכר מאוחר מידי, לך לשלום שחרר את עמי20:08 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים מאיר ויזניצר
בוקר טוב אליהו, איפה הייתה 30 שנה ? עכשיו שזה פוגע בך, אתה נזכר מאוחר מידי, לך לשלום שחרר את עמי20:08 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ויק
חובה לאכוף את החוק בכוח . יש סוף לכל דבר ואם יקרה נזק מישהו יפגע מי שישן רק זה שהוא מונע לחוק אוטו צריך לתבוע ואם צריך להכניס אותו גם...
חובה לאכוף את החוק בכוח . יש סוף לכל דבר ואם יקרה נזק מישהו יפגע מי שישן רק זה שהוא מונע לחוק אוטו צריך לתבוע ואם צריך להכניס אותו גם לבית סוהר כי הוא לא עושה כלום לדעת אם זה היה במדינה אחרת היו יורים להם ברגליים אבל יש גבול לכל תעלול אנחנו לא נראה להם ברגליים אבל צריך לשבור להם את הרגליים רק ככה ילמדו לכך חוצפנים כל הפגנה הזאת יש שם אנשים שאין להם קשר בכלל לחטופים שמאלנים נגד הממשלה לעצור אותה להכניס להם בית סוהר וגם לשבור להם את הרגליים בכוחהמשך 20:07 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
"מאמללים מליוני אזרחים" - לא נסחפת? תגיד אולי עשרות מליוני אזרחים... לא שמעתי גינויים מצד נתניהו על חסימת כבישים וונדליזם מצד עריקים שממשלתו יצרה.20:05 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תומר
הפגנות ממומנות? עד עכשיו אנו יודעים על מימון קטארי של בכירים בלשכתו! אולי גם הוא עצמו.20:18 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מאור
למה ראש הממשלה מספר את זה לנו ?? שיטפל בזה הוא לא אנחנו צריכים להתעסק עם זה כי זה יוביל למלחמת אזרחים נמאס לשמוע את הקואליציה צועקת כמו אופוזיציה בשביל...
למה ראש הממשלה מספר את זה לנו ?? שיטפל בזה הוא לא אנחנו צריכים להתעסק עם זה כי זה יוביל למלחמת אזרחים נמאס לשמוע את הקואליציה צועקת כמו אופוזיציה בשביל זה בחרנו בכם שתשנו תעצרו תמשלו או שתחזירו את המפתחות ותגידו שפשוט אי אפשר נעריך אתכם יותרהמשך 20:17 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שפיר
מאיימים לרצוח אותו? מי איים? שקרן בן שקרן!20:14 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
האיש הרקוב הזה לא מחמיץ הזדמנות לקדם את הפשיזם במדינה , תפקיד המשטרה זה להגן עלינו מפניו... ערפד זקן , רקוב מבפנים ומבחוץ... שמוצץ בשקיקה את דם חיילנו במלחמה שמטרתה היחידה שימור שלטונו ... סמרטוט רעיל אם אוסף של מלכחי פינכה מסביבו , מוביל אותנו מאסון לאסון , מתהום לתהום , מגיהנום לשאול ... והוא צודק אין פה עכיפה, אם היתה כל הלישכה שלו היתה במעצר , והוא היה מוצא לנבצרות ... האיש הזה עלה לנו ביותר מ 2000 חללים , מעל 20,000 פצועים , 10,000 הלומי קרב , מאות קטועי גפיים ואלפי מפונים עם בתים הרוסים ...
האיש הרקוב הזה לא מחמיץ הזדמנות לקדם את הפשיזם במדינה , תפקיד המשטרה זה להגן עלינו מפניו... ערפד זקן , רקוב מבפנים ומבחוץ... שמוצץ בשקיקה את דם חיילנו במלחמה שמטרתה...
האיש הרקוב הזה לא מחמיץ הזדמנות לקדם את הפשיזם במדינה , תפקיד המשטרה זה להגן עלינו מפניו... ערפד זקן , רקוב מבפנים ומבחוץ... שמוצץ בשקיקה את דם חיילנו במלחמה שמטרתה היחידה שימור שלטונו ... סמרטוט רעיל אם אוסף של מלכחי פינכה מסביבו , מוביל אותנו מאסון לאסון , מתהום לתהום , מגיהנום לשאול ... והוא צודק אין פה עכיפה, אם היתה כל הלישכה שלו היתה במעצר , והוא היה מוצא לנבצרות ... האיש הזה עלה לנו ביותר מ 2000 חללים , מעל 20,000 פצועים , 10,000 הלומי קרב , מאות קטועי גפיים ואלפי מפונים עם בתים הרוסים ...המשך 20:13 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
עצירת עריקים ע"י מ"צ זה גם נחשב אכיפה?20:13 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר