בפעם השנייה היום הופעלו אזעקות בעקבות ירי של טיל מתימן.
בשעה 19:17 הופעלו אזעקות באזור הרי יהודה: ביתר עילית, קריית ארבע, היישוב היהודי חברון, ערד. ובמועצות אזוריות: מטה יהודה, גוש עציון, מגילות, הר חברון, תמר.
מדובר צה"ל נמסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בשטח המדינה, חיל האוויר יירט טיל אחד ששוגר מתימן. ההתרעות הופעלו על פי מדיניות".
הבוקר הופעלו אזעקות באזור המרכז וגוש דן בעקבות ירי טיל מתימן. גם אז הטיל יורט בדרך וההתרעות הופעלו מחשש לרסיסי יירוט.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים