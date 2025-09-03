סבא"א מגבירה לחץ על איראן לאפשר גישה לפקחים למתקני גרעין שהותקפו על ידי ישראל וארה"ב. הארגון דורש הסכם מהיר, מחשש להמשך הסלמה ולחוסר שקיפות.

מנכ"ל סבא"א, סוכנות פיקוח הגרעין הבינלאומית של האו"ם, מגביר בימים האחרונים את הלחץ על איראן לאפשר לפקחי הארגון גישה למתקני הגרעין שהותקפו בתקיפות האחרונות, הן על ידי ישראל במסגרת מבצע "עם כלביא" והן על ידי ארצות הברית.

במהלך השבוע ניהלו בכירים בסבא"א שיחות אינטנסיביות עם נציגי המשטר בטהראן, בניסיון להגיע להסכם שיאפשר חידוש מלא של הפיקוח באתרי הגרעין הרגישים. על פי ההערכות, הארגון שואף להשיג פריצת דרך כבר בימים הקרובים, ומבהיר כי לא יסכים להמשך דחיות מצד האיראנים.

לדברי גורמים דיפלומטיים, המתקנים שהותקפו נחשבים קריטיים להבנת רמת ההתקדמות של תוכנית הגרעין האיראנית. באיראן, לעומת זאת, טוענים כי חלק מהמתקנים נפגעו קשות בתקיפות וכי יש קושי לחדש בהם פעילות סדירה, או להבטיח גישה בטוחה אליהם.

סבא"א הדגישה בהצהרה רשמית כי שקיפות מלאה מצד איראן חיונית לשמירה על האמון הבינלאומי ולמניעת הסלמה נוספת באזור. בארגון הזהירו כי עיכוב נוסף במתן הגישה לאתרים עלול להוביל למשבר דיפלומטי חריף, שעלול לגרור גל נוסף של הסלמה צבאית.

במערכת הביטחונית מעריכים כי המהלך של סבא"א זוכה לגיבוי מצד ארצות הברית ומדינות אירופיות, הרואות בפיקוח צעד הכרחי במסגרת כל מו"מ או מגעים גרעיניים עם איראן.