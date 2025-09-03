מזג אוויר לימים הקרובים: עלייה הדרגתית בטמפרטורות בסוף השבוע, ושיא עומסי החום ביום שישי. הקלה צפויה ביום שבת וביום ראשון.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שישי: לרוב בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. תורגש הכבדה בעומסי החום.

נחל אוג בזרימה מלאה (עוזי גרינפלד, יחלצ מגילות)
יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והקלה בעומס החום. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.