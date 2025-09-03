21:53

מילה אחת: ההודעה של נתניהו עצבנה את המחאה

21:51

שיא עומס החום לפנינו: תחזית מזג אוויר

21:23

צריך לומר בפה מלא: העליונות הלבנה שורפת את הדמוקרטיה

21:17

ההקלטה נחשפה: מה לחששו פוטין ושי בצעדה בבייג'ינג?

21:03

נתניהו הציב תנאי למקרון: רק כך תוכל להגיע לישראל

20:58

מבקר המדינה נגד נתניהו: "נמשיך למרות ההתקפות שלך"

20:45

נתניהו משיב לביקורת: "הערות שוליים חסרות חשיבות"

20:13

הרמטכ"ל מאיים: "ידו הארוכה של צה"ל, פרוסה בכל המזרח התיכון"

20:12

בתוך שעתיים: חוסלו שני מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה

19:57

נתניהו מודה שאין משילות: "איפה האכיפה? היא לא קיימת!"

19:46

רותח באולפן: "ש"ס הפכה לממסדת הגזענות שהיא נלחמת בה?"

19:22

תואר דוקטור לשם כבוד הוענק לאלוף אליעזר שקדי

19:21

בפעם השנייה היום: אזעקה בעקבות טיל מתימן

18:55

סבא"א דורשת מאיראן: "ספקו גישה לאתרי הגרעין שהותקפו"

18:23

טראמפ לצד ישראל: "תגידו לחמאס להחזיר מיד את כל החטופים!"

17:53

ברוך דיין האמת: נפטר ראש הישיבה הרב שניאור קץ ז"ל

17:51

נעצרו שני חשודים בהצתות סביב בית ראש הממשלה

17:42

סקנדל בארה"ב: חברת הקונגרס האנטישמית הסתירה רווחים במיליונים

17:25

סקר: איחוד של בנט ואיזנקוט מוריד את לפיד מתחת לאחוז החסימה

17:24

הר הבית ייסגר מחר בשל חג מוסלמי שנוי במחלוקת

