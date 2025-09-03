המשטרה עצרה שני חשודים, בני 60 ו-80, בהצתות פחים וצמיגים סמוך לבית רה"מ בירושלים במהלך מחאה, שגרמו גם לשריפת פחים וכלי רכב כחלק מההפגנות נגד המלחמה.

המשטרה הודיעה כי לאחר שורה של פעולות חקירה שבוצעו בשעות האחרונות, נעצרו שני חשודים בהצתות בסביבת בית ראש הממשלה, במסגרת ההפגנות נגד המלחמה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מעצר אחד החשודים, תיעוד: משטרת ישראל.

על פי הודעת דוברות המשטרה, השניים, גברים כבני 60 ו-80, תושבי ירושלים ומרכז הארץ, חשודים כי הציתו פחי אשפה וצמיגים בשכונת רחביה ובאזור גבעת רם, סמוך למיקום בית ראש הממשלה.

כתוצאה מההצתות הבלתי חוקיות והתפשטות האש במרחב נגרם נזק כבד לרכב חונה ולפחים שעלו באש, ותושבים מבניינים סמוכים פונו מחשש להתפשטות האש. למרבה המזל, לא היו נפגעים בנפש.

כוחות משטרה, יחד עם גורמי כיבוי והצלה, הוזעקו למקום וכיבו את הלהבות, ובכך מנעו פגיעה חמורה יותר. החקירה נוהלה בתחנת מוריה במרחב ציון, ובלשי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים עצרו את החשודים זמן קצר לאחר האירוע, כאשר על פי מספר דיווחים, גם שירות הביטחון הכללי היה מעורב בפעולות חקירה.

עוד באותו נושא דיווח: השב"כ מעורב בחקירת ההתפרעויות בירושלים 13:25 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏