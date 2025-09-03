המשטרה הודיעה כי לאחר שורה של פעולות חקירה שבוצעו בשעות האחרונות, נעצרו שני חשודים בהצתות בסביבת בית ראש הממשלה, במסגרת ההפגנות נגד המלחמה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
על פי הודעת דוברות המשטרה, השניים, גברים כבני 60 ו-80, תושבי ירושלים ומרכז הארץ, חשודים כי הציתו פחי אשפה וצמיגים בשכונת רחביה ובאזור גבעת רם, סמוך למיקום בית ראש הממשלה.
כתוצאה מההצתות הבלתי חוקיות והתפשטות האש במרחב נגרם נזק כבד לרכב חונה ולפחים שעלו באש, ותושבים מבניינים סמוכים פונו מחשש להתפשטות האש. למרבה המזל, לא היו נפגעים בנפש.
כוחות משטרה, יחד עם גורמי כיבוי והצלה, הוזעקו למקום וכיבו את הלהבות, ובכך מנעו פגיעה חמורה יותר. החקירה נוהלה בתחנת מוריה במרחב ציון, ובלשי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים עצרו את החשודים זמן קצר לאחר האירוע, כאשר על פי מספר דיווחים, גם שירות הביטחון הכללי היה מעורב בפעולות חקירה.
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
1 דיונים
שמעון לוי
עוד הערב ישוחררו. הם לא חרדים ולא נוער הגבעות17:55 03.09.2025
רפפורט
בלי פשרות לעצור אותם עד תום ההליכים ולשפוט אותם ל5 שנים בכלא וקנס כספי הולם!!18:22 03.09.2025
שמיר
בתגובה ל: רפפורט
בלי פשרות להוציא לניבצרות את ראש הממשלה הנמצא בניגוד עניינים חריף!19:15 03.09.2025
אביגיל אביני
אבדו את שכלם18:16 03.09.2025
אבי
גועל נפש ,אבדו את דעתם וראשם18:15 03.09.2025
תמר איזון
הממשלה ונתניהו בראש שורפים את המדינה למעלה משנתיים כדיברי רעייתי שרה שתישרף המדינה וכולם שותקים צבועים תעצמו עיניים לדקה וחישבו שילדיכם בגהינום שם בעזה...
הממשלה ונתניהו בראש שורפים את המדינה למעלה משנתיים כדיברי רעייתי שרה שתישרף המדינה וכולם שותקים צבועים תעצמו עיניים לדקה וחישבו שילדיכם בגהינום שם בעזה מה הייתם עושים אין לכם לב לב מאבן נתניהו ע7שה הכל נגד חזרתם ביטל עיסקאות צודקים מאדהמשך 18:10 03.09.2025
אשר גופר
לצערנו יש אכיפה מקלה למפגינים נגד ראש הממשלה וכך גם יקרה הפעם.. האם שמענו מה קרה עם היורים פצצות תאורה לעבר בית ראש הממשלה בקיסריה? לא... כי הם, "אנשים אחרים" כך אמר בלי להתבלבל ראש האופוזיציה מר יאיר לפיד... 18:04 03.09.2025
לצערנו יש אכיפה מקלה למפגינים נגד ראש הממשלה וכך גם יקרה הפעם.. האם שמענו מה קרה עם היורים פצצות תאורה לעבר בית ראש הממשלה בקיסריה? לא... כי הם, "אנשים אחרים" כך אמר בלי להתבלבל ראש האופוזיציה מר יאיר לפיד...המשך 18:04 03.09.2025
חורי ישי
ממש צחוק רק שני אנשים נעצרו בכול המהומות מה נראה לכם על מי המשטרע השקרנית מנסה לחפות עלובים עשרות אנשים חוליגנים טרוריסטים משתפים של החמאס ועוצרים שניים חחחצצ18:01 03.09.2025
רפפורט
אביגיל אביני
אבדו את שכלם18:16 03.09.2025
אבי
גועל נפש ,אבדו את דעתם וראשם18:15 03.09.2025
