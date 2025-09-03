חברת הקונגרס האנטישמית והידועה לשימצה, אילהאן עומאר, נמצאת במרכזו של סקנדל פוליטי לאחר שהתגלה שהיא מסתירה את הונה העצום

חברת הקונגרס האנטישמית ושונאת ישראל מהמפלגה הדמוקרטית, אילהאן עומאר, נתפסה על חם לאחר שהסתירה רווחים לא מוצהרים של עשרות מיליוני דולרים.

אשת הקונגרס של מינסוטה, מטעם המפלגה הדמוקרטית, אילהאן עומאר. אנטישמית ידועה שהאשימה בעבר את ישראל ב"היפנוט העולם המערבי" ושימוש ב"שליטה בדולרים" על מנת לשלוט בשיח הפוליטי, נתפסה על חם מסתירה רווחים עצומים בהכנסותיה האישיות.

כחלק מחובתה החוקית כאשת קונגרס, דיווחה עומאר על הכנסותיה השנתיות, בדו"ח הצהירה עומאר כי הונה האישי מסתכם באלפי דולרים בודדים, וסימנה את הכנסותיה כנבחרת ציבור, בתור פרנסתה העיקרית.

אך שבקשת חופש המידע שהוגשה לאחרונה, וחקירה עיתונאית, חשפה כי עומאר שיקרה והסתירה הכנסות של מעל ל-30 מיליון דולר.

עוד באותו נושא לראשונה: חברת קונגרס רפובליקנית נגד ישראל "מבצעת רצח עם" 15:53 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

ההון העצום התגלה לאחר שחוקרים מצאו כי בעלה של עומאר, פתח קרן השקעות פרטית, מיד אחרי בחירתה לקונגרס. ומאז התנפחו נכסי הקרן מאלפי דולרים בודדים לכ-30 מיליון דולר.

עומאר יצרה סערה וספגה מבול של אש לאחר החשיפה, במיוחד בעקבות דברים שאמרה שבועות בודדים בלבד לפני החשיפה, כאשר הצהירה: "אינני מחזיקה במניות, אינני בעלת בית, אני משלמת חובות בדיוק כמוכם, אני חלק ממעמד הביניים" באירוע פוליטי לאחרונה.

על פי גילויי החקירה, הונם של עומאר ובעלה צמח ב-3,500 אחוזים, מאז בחירתה לקונגרס.