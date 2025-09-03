הסערה סביב חוק הגיוס ממשיכה להתסיס את ישיבות הכנסת, ועדת חוץ וביטחון הדרדרה לצעקות ועימותים בעקבות הדיונים הקשים

אחרי שבישיבתו הראשונה כיו״ר ועדת החוץ והביטחון ביקש ח״כ בועז ביסמוט “השתתפות מכבדת”, בדיון שנערך היום (ד׳) סביב חוק הגיוס הוא איבד שליטה על הנעשה. הוועדה, שהייתה אמורה לנסח מתווה מוסכם בסוגיה הרגישה של גיוס החרדים, הפכה לזירת צעקות, עימותים פוליטיים והאשמות הדדיות.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . העימות בוועדת חוץ וביטחון, צילום: חדשות סרוגים.

האירוע הדרמטי ביותר היה גירושו של ח״כ אלעזר שטרן (המחנה הממלכתי) מהאולם, לאחר חילופי דברים עם יו״ר הוועדה. זמן קצר לאחר מכן פרסם שטרן ציוץ חריף שבו כתב: “שני ח”כים מהליכוד הציגו מועמדות להחלפתו של יולי אדלשטיין: אחד חשוד באונס והשני רוצה לאנוס את ועדת חוץ וביטחון.” הציוץ עורר סערה במערכת הפוליטית והסלים עוד יותר את המתיחות סביב הוועדה.

עימותים סביב נוסח החוק

בתוך הדיון נשמעו טענות קשות. ח״כ טלי גוטליב (הליכוד) אמרה כי “נוסח החוק לא היה על דעת חברי הוועדה. אדלשטיין הגיש חוק שלא היה על דעת אף אחד מאיתנו.” ח״כ אפרת רייטן (העבודה) השיבה לה: “שמעת את צעקות הלומי הקרב, איך את מסתכלת להם בעיניים?” – וגוטליב הגיבה בצעקות: “את מכשילה!”

אדלשטיין מול ביסמוט

גם ח״כ יולי אדלשטיין, היו״ר הקודם של הוועדה, התריע: “שר הביטחון לא יכול לפטור אף אחד משירות בצה״ל. הגענו לנוסח שהיה פשרה עמוקה. אם הכוונה היא להגיע לחוק שהוא פחות מזה – לא בטוח שנוכל לגייס כך חרדים. חבל על פול גז בניוטרל.”

ביסמוט עקץ אותו בחזרה: “עדיף מלנסוע על 120 ולא להגיע לשום מקום.”

גנץ: “השירות הוא זכות”

ח״כ בני גנץ הדגיש בדבריו: “כבר עשר שנים שאני מדבר על הצורך לעדכן את מתווה השירות. אי אפשר להמשיך במודל של 70 השנים הראשונות למדינה. השירות הוא לא אילוץ, הוא זכות. ניסינו לקדם מתווה שירות, אבל אז היה 7 באוקטובר – ועכשיו צריך להתאים את המתווה.”

תמונת מצב

הדיון המחיש את הפערים העמוקים סביב חוק הגיוס – בין ההכרח המבצעי והדרישה להעלאת שיעור המתגייסים לבין המחלוקות הפוליטיות שמקשות על מציאת פשרה.

עוד באותו נושא ביסמוט בשומרון: "ריבונות חשובה מנורמליזציה" 10:13 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

על רקע מחאות משפחות החטופים והלומי הקרב, שהדהדו בתחילת הדיון, הפוליטיקה הפנימית של הוועדה נחשפה במלוא עוצמתה