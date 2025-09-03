המשטרה הודיעה למנהלת הר הבית וממערת המכפלה על סגירתם ליהודים מחר בשל חג מוסלמי. העניין הוא שמדובר בחג קטן ושנוי במחלוקת שרבים כלל אינם מציינים אותו

מנהלת הר הבית ומהנהלת מערת המכפלה הודיעו היום לציבור המתפללים כי המקומות הקדושים יהיו סגורים מחר ליהודים בשל "חג מוסלמי".

זאת, על סמך הודעה ממשטרת ישראל המודיעה על קיומו של החג. במערת המכפלה מדובר על חלק מ"ימי החריג" המוסלמי בהם ישנם מספר ימים בשנה בהם המערה כולה סגורה ליהודים.

עם זאת, החג המדובר לא מצויין בקרב כל האיסלם. החג, שנקרא "מוולד א-נבי" מציין את יום לידתו של הנביא מוחמד. הוא הוכרז רשמית רק בשנת 1588, בימים בהם האימפריה העותומאנית החלה לפרוח, ועל כן, קהילות רבות לא קיבלו על עצמם את החג הזה. יש אף קהילות באיסלאם הרואים בחג חידוש לא רצוי.

מנגד, במדינות מוסלמיות דתיות יותר, כקטאר וסעודיה, החג נחגוג.

בארץ, כאמור הר הבית ומערת המכפלה יהיו סגורים ליהודים. כמו כן, עובדים מוסלמים, שלוח החופשות שלהם הינו על פי הלוח האיסלמי, יכולים לקחת יום זה כיום בחירה.

לפני כמה שנים יום זה לווה במהומות והתפרעויות של נשים מוסלמיות בהר הבית, השייכות לארגון המוראביטון שהוצא בינתיים אל מחוץ לחוק.

בהנהלת מערת המכפלה הודיעו לציבור כבר אתמול כי:

ביום חמישי הקרוב, י"א באלול 4.9 תיסגר לצערנו מערת המכפלה לכניסת יהודים בשל יום חג מוסלמי (יום ההולדת של מוחמד..).

תפילות וביקורים יתקיימו במרחב המדרגה השביעית. מערת המכפלה תשוב ותיפתח לסליחות בלילה שבין חמישי לשישי ב00:30.