הרמטכ"ל ביקר היום ברצועת עזה, שוחח עם מפקדים וחיילים, ואמר כי יצאנו לשלב השני של מבצע מרכבות גדעון שמטרתו להשיב את החטופים

הרמטכ״ל בתצפית על העיר עזה: ״יצאנו לשלב השני של מבצע ׳מרכבות גדעון׳ כדי לממש את מטרות המלחמה. השבת חטופינו – זו משימה ערכית ולאומית. נמשיך להכות במרכזי הכובד של חמאס עד להכרעתו, אנחנו מייצרים אצלם תחושת נרדפות בכל מקום״.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הרמטכ"ל בעזה היום. (צילום: דו"צ)

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים סיור שטח היום (ד') ברצועת עזה עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן, מפקד חטיבת גבעתי, מפקד חטיבה 401, מפקד חטיבה 215 ומפקדים נוספים.

עוד באותו נושא הרמטכ״ל: ״לחמאס לא יהיה מקום להסתתר בו מאיתנו״ 18:08 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

במסגרת הסיור, הרמטכ״ל קיים תצפית על העיר עזה, הוצגה לרמטכ״ל תמונת המצב המבצעית של אוגדה 162 והתוכניות המבצעיות לקראת העמקת התמרון. הרמטכ"ל שוחח עם מפקדי ולוחמי האוגדה ושיבח את עשייתם.

מדברי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר: ״אנחנו מגבירים את הלחימה בזירה המרכזית, ברצועת עזה, ומעמיקים את הפגיעה בארגון הטרור חמאס. כוחות צה״ל פועלים בשטחים השולטים על העיר. אתמול התחלנו בגיוס משמעותי של אנשי המילואים כדי להמשיך ולהעמיק את הפגיעה בחמאס.

אתם, המפקדים והלוחמים בשטח, עומדים באתגרים מהגדולים בתולדות מדינת ישראל, אתם מטובי אנשינו, ופועלים באומץ, בנחישות ובמסירות בלב שטח האויב.

יצאנו לשלב השני של מבצע ׳מרכבות גדעון׳ כדי לממש את מטרות המלחמה. השבת חטופינו – זו משימה ערכית ולאומית. נמשיך להכות במרכזי הכובד של חמאס עד להכרעתו, אנחנו מייצרים אצלם תחושת נרדפות בכל מקום.

הערכה רבה על הפעולות ההכרחיות שאתם עושים פה, ועל ההיערכות להעמקת הלחימה, עד להשגת מטרות המלחמה״.