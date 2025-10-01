עברו חמישה עשורים אך קולה של כוכבת המזרח אום כולתום נשמעת קרובה מתמיד וממשיכה להרטיט נשמות והמנגינות שלה נכנסו גם לבתי הכנסת

מגיל שבע בלבד אביה של פאטמה אבראהים אלבלתאג'י הילדה שהפכה לכוכבת המזרח אום כולתום זיהה כי יש לה קול יוצא דופן האב שהיה האמאם והמואזין של המסגד המקומי במחוז א-דקהלייה שבמצרים לקח את בתו למופעים כשהיא לבושה כבן כדי לטפח את כישרונה המוזיקלי הייחודי.

כשהייתה ילדה קטנה חיפש אביה מיומנויות שיאפשרו לה לדקלם את פסוקי הקוראן בקול נעים ומרגש וכך נתגלה אוצר הקול של אחת הזמרות הגדולות בהיסטוריה שמה המקורי פאטמה אבראהים אלבלתאג'י فاطمة إبراهيم البلتاجي זכה לכינויי תהילה רבים כוכב המזרח כַּוְכַּבּ א שַרְק كوكب الشرق והגברת של השירה הערבית סַיִדַת אלעִ'נַאא אלעַרַבּי سيدة الغناء العربي.

הכוכבת הגדולה של הזמר הערבי

אום כולתום כבשה את מצרים ואת העולם הערבי בשיריה הארוכים והמורכבים שלעיתים נמשכו שעה שלמה אחד השירים המפורסמים שלה משנת 1964 "אתה החיים שלי" – אִנְת עֻמרי إنت عمري הפך לנצחי והמשיך להדהד בלבבות מאזיניה לאורך דורות.

אף על פי שאום כולתום הלכה לעולמה בשנת 1975 בקהיר השפעתה המוזיקלית והתרבותית ממשיכה לחיות והקול שלה מהווה השראה לדורות של מוזיקאים ויוצרים ערבים עד היום היא נבחרה במקום ה-61 ברשימת הזמרים והזמרות הגדולים בהיסטוריה והיחידה ברשימה שמגיעה מהעולם הערבי.

אום כלתום בבית הכנסת

ובין אם במצרים בעולם הערבי או בבתי הכנסת בירושלים מלודיותיה ממשיכות להדהד בתפילות מסוימות כשהמתפללים שרים את מלות התפילה נדמה כאילו הקול של כוכב המזרח שרים יחד איתם במקום אום כולתום עולה הפייטן המקומי שמבצע את הפתיחה הערבית "יא עין יא ליל" באריכות וברגש וממשיך אחר כך לשיר בעברית ממלות התפילה וכך נוצרת חוויה מוזיקלית יוצאת דופן חיבור מפתיע בין עולמה של אום כולתום לעולמם של המתפללים בבית הכנסת בירושלים.

הקול והמלודיות של אום כולתום כמו גם ההשראה שהיא משאירה לדורות מעידים על כוחו הנצחי של כוכב המזרח קול שלא נמוג עם השנים אלא ממשיך לעורר רגשות ולגשר בין תרבויות.