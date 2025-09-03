משרד ראש הממשלה פרסם היום (ד') הצהרה חריפה מטעמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בה תקף בחריפות את ראש ממשלת בלגיה, אלכסנדר דה וובר. בהודעה האשים נתניהו כי דה וובר "מרצה איסלאמיסטים קיצוניים" והגדיר אותו "מנהיג חלש".
"ראש ממשלת בלגיה הוא מנהיג חלש שמנסה לרצות את הטרור האיסלאמי באמצעות הקרבת ישראל," נמסר בהצהרה הרשמית מלשכת ראש הממשלה. "הוא רוצה להאכיל את התנין הטרוריסטי לפני שזה יטרוף את בלגיה. ישראל לא תשתף פעולה ותמשיך להגן על עצמה."
המתיחות בין ירושלים לבריסל גוברת בשבועות האחרונים, על רקע הצהרות של בכירים בממשלת בלגיה, אשר ביקרו את פעילות צה"ל ברצועת עזה ואת מדיניות הממשלה הגיעו לנקודת רתיחה, לאחר שממשלת בלגיה הודיעה על כוונתה להכיר במדינה פלסטינית.
דבריו של ראש הממשלה מהדהדים דברים דומים שאמר בשורה של התבטאויות, בהם תקף את ראש ממשלת אנגליה, אוסטרליה וקנדה בדברים דומים. בראיון שקיים נתניהו לאחרונה הסביר נתניהו כי בתחילת המלחמה מנהיגים אירופה תמכו בישראל אך לאחרונה "נכנעו" ללחץ מוסלמי.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
אבי
הייתי בבריסל שהרגשתי כמו באום אל פחם. שומעים רק ערבית ברחוב ומעט צרפתית מפעם לפעם, בלגיה כבר לא "אירופה"16:45 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כפיר
בקרוב כבר ראשי ממשלה איסלמיים16:45 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוימי רפאל
נשיא בלגיה מורעל על ידי איסלמית טרוריסט16:40 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זהבה ברשי
כל הכבוד לנתניהו אני סומכת על נתניהו הוא מנהיג דגול מנהיג חכם אשרי הוא השם יברך אותו וישמור עליו אמן16:38 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר