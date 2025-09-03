נתניהו תקף את רה"מ בלגיה, אלכסנדר דה וובר, וכינה אותו "מנהיג חלש" שמרצה "איסלאמיסטים קיצוניים". לדבריו, בלגיה מנסה "להקריב את ישראל", אך ישראל תמשיך להגן על עצמה.

משרד ראש הממשלה פרסם היום (ד') הצהרה חריפה מטעמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בה תקף בחריפות את ראש ממשלת בלגיה, אלכסנדר דה וובר. בהודעה האשים נתניהו כי דה וובר "מרצה איסלאמיסטים קיצוניים" והגדיר אותו "מנהיג חלש".

"ראש ממשלת בלגיה הוא מנהיג חלש שמנסה לרצות את הטרור האיסלאמי באמצעות הקרבת ישראל," נמסר בהצהרה הרשמית מלשכת ראש הממשלה. "הוא רוצה להאכיל את התנין הטרוריסטי לפני שזה יטרוף את בלגיה. ישראל לא תשתף פעולה ותמשיך להגן על עצמה."

המתיחות בין ירושלים לבריסל גוברת בשבועות האחרונים, על רקע הצהרות של בכירים בממשלת בלגיה, אשר ביקרו את פעילות צה"ל ברצועת עזה ואת מדיניות הממשלה הגיעו לנקודת רתיחה, לאחר שממשלת בלגיה הודיעה על כוונתה להכיר במדינה פלסטינית.

עוד באותו נושא בן גביר: "מדינות אירופה יגלו את הטרור על בשרן" 08:51 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

דבריו של ראש הממשלה מהדהדים דברים דומים שאמר בשורה של התבטאויות, בהם תקף את ראש ממשלת אנגליה, אוסטרליה וקנדה בדברים דומים. בראיון שקיים נתניהו לאחרונה הסביר נתניהו כי בתחילת המלחמה מנהיגים אירופה תמכו בישראל אך לאחרונה "נכנעו" ללחץ מוסלמי.