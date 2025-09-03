בכירי חמאס ברחבי העולם חוששים מחיסולים ישראליים. טורקיה הגבירה אבטחה, בכירים בלבנון נמלטו ממפקדותיהם, ובמצרים הזהירו את ישראל מפגיעה בבכירים.

גורמים בחמאס הוזהרו במהלך הימים האחרונים על ידי שורה של גורמים מדיניים ערביים, מהאפשרות שישראל תפעל לחסל בכירים בארגון בשטח המדינות המארחות שלהם. טורקיה הטילה הגבלות ביטחוניות על לשכת הארגון, ובכירי חמאס נמלטים משורה של ערים ומשרדים מרכזיים.

על פי דיווחים ערביים, טורקיה, שמארחת חלק מבכירי הלשכה המדינית של חמאס, החלה להטיל מגבלות ביטחוניות משמעותיות על תנועותיהם של אנשי הארגון בשטחה. בנוסף, נרשמת הידוק של נהלי האבטחה סביב המפקדות והבתים בהם הם שוהים.

במקביל, דיווחים מלבנון מצביעים על כך שבכירים בחמאס עזבו את מפקדותיהם במדינה בעקבות התקיפות הישראליות האחרונות שם, מחשש לפגיעה ממוקדת. "האווירה מתוחה, כולם מרגישים על הכוונת," אמר מקורב לארגון.

עוד באותו נושא תושב העיר עזה חושף: "אנחנו רוצים לצאת – חמאס עומדים בדרך" 13:59 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

גם במצרים גוברים החששות, במיוחד סביב מנהיג הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, זיאד אל-נח'אלה, שמתגורר בקהיר במסגרת המגעים לתיווך בין ישראל לארגוני הטרור בעזה. גורמים מצריים הזהירו כי כל ניסיון ישראלי לפגוע בו או בבכירי חמאס השוהים במדינה, עלול להוביל להסלמה אזורית חמורה.

החשש בחמאס גבר במיוחד לאורך הימים האחרונים, בהם הראתה ישראל מוכנות לחסל את כלל צמרת הארגון החות'י, וגם הציגה חדירה מודיעינית חסרת תקדים לשורות הארגון המסתורי.